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Facebook всё. Источник сообщил о кардинальных изменениях
20 октября 2021, 07:35 • 20 • В мире
Портал Verge со ссылкой на источник сообщил о грядущих глобальных изменениях у американского IT-гиганта. По информации журналистов, компания Facebook намерена сменить название.
По предварительной информации, смена названия запланирована на следующую неделю. Портал Verge со ссылкой на осведомлённый источник отмечает, что "Facebook планирует провести ребрендинг компании с новым названием". Создатель соцсети Марк Цукерберг "хочет прославиться созданием метавселенной".
Инсайдер уточнил, что о грядущих кардинальных изменениях в Facebook расскажет сам основатель компании Марк Цукерберг. Сделает он это, как ожидается, на ежегодной конференции Connect, запланированной на 28 октября.
Но не исключено, что о ребрендинге и смене названия будет объявлено раньше. В самой компании пока эту новость не комментируют.
В публикации портала отмечается, что решение о смене названия "призвано сигнализировать о стремлении технологического гиганта быть известным не только в социальных сетях и обо всех связанных с этим бедах".
"Ребрендинг, вероятно, позиционирует синее приложение Facebook как один из многих продуктов материнской компании, контролирующей такие группы, как Instagram, WhatsApp, Oculus и другие", - указывается в публикации.
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