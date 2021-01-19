Facebook уводит христиан и консерваторов в shadowban: Министр юстиции Венгрии забила тревогу

То, что Facebook, Twitter и прочие соцсети регулярно банят за неугодный контент, - давно не секрет. Министр юстиции Венгрии Юдит Варга тоже забила тревогу и вообще обвинила соцсети в том, что они вгоняют пользователей в так называемый shadowban ("теневой бан" или "тень") - "тайно ограничивают в политических целях видимость профилей пользователей".

Об этом министр сообщила на своей странице в Facebook. К слову, последнему тоже досталось. По словам чиновницы, Facebook "также ограничивает христианские, консервативные мнения" и уточнила, что и у неё был подобный личный опыт.

Варга возмущается тем, что данные компании "нарушают все базовые демократические правовые нормы, лежащие в основе западной культуры".

Министр заявила о том, что созвала внеочередное заседание Комитета по цифровой свободе и пообещала обсудить санкции за недобросовестную торговлю.

Цензуру, напомним, пытается вводить в России и корпорация Google. Все неугодные каналы из сервисов того же YouTube удаляются. Жертвой стал и телеканал Царьград, спор с Google решается в суде. А на законодательном уровне принята норма, позволяющая блокировать в России сервисы, допускающие дискриминацию.