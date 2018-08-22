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Facebook удалил «подозрительные страницы про Иран и Россию»
22 августа 2018, 09:24 • 51 • В мире
Компания Facebook удалила ряд страниц и групп в своей социальной сети, а также в сервисе Instagram, объяснив свои действия тем, что с аккаунтов осуществлялись «недостоверные действия».
Стало известно, что сегодня соцсеть Facebook удалила 652 аккаунта, групп и страниц. Также они были удалены с платформы Instagram.
Руководство компании говорит, что с этих страниц шло «подозрительное и недостоверное поведение».
«Часть подобных действий была в Иране, часть - в России», - говорится в официальном сообщении компании. Руководство Facebook выразило мысль, что эти страницы могут быть связаны с источниками российской военной разведки.
Напомним, ранее в Facebook утверждали, что им якобы удалось обнаружить очередные попытки оказания политического влияния. Руководство соцсети уверяло, что процесс происходит следующим образом: на фальшивых страницах размещаются определенные «вбросы» и сообщения.
Также в Facebook уверяют, что специалистам удалось зафиксировать целенаправленную кампанию, направленную на то, чтобы посеять раздор в американском обществе с помощью размещения сообщений на политическую тематику.
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