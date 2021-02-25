Facebook "забанил" почти все ведомства Мьянмы. Но есть исключения

Facebook заблокировал почти все ведомства Мьянмы. В частности, больше всех блокировка коснулась военные ведомства, однако есть исключения.

Закрытие страниц официальных ведомств в Facebook объяснили нарушением правил, запрещающих призывы к насилию. Кроме страниц, связанных с военными Мьянмы, блокировка также аккаунты госучреждений и новостных ресурсов, подконтрольных им. Также под запретом оказалось и размещение рекламных объявлений.

По словам представителей администрации Facebook, разрешение военным Мьянмы на пользование соцсетью слишком опасно. Решение о блокировке сразу же вступило в силу.

При этом забанены оказались не все ведомства. Исключения составили, например, ведомства, связанные с образованием и здравоохранением. В Facebook отметили, что эти ведомства важны для жителей страны.