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Facebook против свободы слова: Цукерберг отказался разблокировать аккаунт Трампа

08 января 2021, 09:55  •  78 • Политика
Глава Facebook Марк Цукерберг выступил против свободы слова и отказался разблокировать аккаунт Дональда Трампа в социальной сети.
Глава Facebook Марк Цукерберг отказался снимать блокировку с аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа. Решение он увязывает с внутриполитической ситуацией в стране.
Ранее аккаунты Трампа в Facebook, Instagram и Twitter были временно заблокированы. Причиной стало видеообращение главы государства, в котором он призывал протестующих в Вашингтоне покинуть Капитолий и разойтись.
Однако оппоненты Трампа проигнорировали основную часть выступления, прицепившись к словам о том, что он всё ещё отказывается признавать безоговорочную победу на выборах Джо Байдена. От политика потребовали удалить последние сообщения, что в итоге и было сделано. Впрочем, доступ так и не был восстановлен.
Как заявил Цукерберг, он считает слишком рискованным разрешать действующему президенту пользоваться Facebook и Instagram в переходный период. Поэтому бан продлён на неопределённый срок (от двух недель и больше).
"Нынешний контекст сейчас принципиально отличается от использования нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства", - указано в заявлении.
Интересно также и то, что администрация YouTube решила пересмотреть сроки удаления роликов, которые содержат "дезинформацию по выборам". Нарушителям может быть выдано предупреждение, а сам контент будет убран с платформы.

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