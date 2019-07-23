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Facebook придется раскошелиться: В США компании Цукерберга выставят огромный штраф
23 июля 2019, 08:54 • 80 • В мире
Расплата за "слив" персональных данных миллионов пользователей и скандал с британской компанией Cambridge Analytica настигла наконец Facebook: за выявленные нарушения компании в США придется заплатить огромный штраф в размере 5 миллиардов долларов.
Уже на этой неделе станут известны детали соглашения между Федеральной торговой комиссией (ФТК) и корпорацией, владеющей соцсетью Facebook, по урегулированию инцидента с утечкой данных пользователей. Цена этой сделки - пять миллиардов долларов.
Процесс урегулирования ситуации, связанной с нарушением правил конфиденциальности, помимо штрафа, включает еще ряд требований. Кроме того, будет проведена долгосрочная проверка защиты пользовательских данных.
Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свой источник, в компании Facebook планируют в рамках этого урегулирования сформировать специальный комитет, задачей которого станет контроль за соблюдением конфиденциальности пользователей соцсети.
Год назад Facebook получила своей первый штраф за скандал с Cambridge Analytica по утечке персональных данных миллионов пользователей. В британском Управлении комиссара по информации заявили, что соцсеть получила максимально возможное наказание в £500 тысяч ($664 тысячи).
Напомним, по сведениям Facebook, которые ранее обнародовала соцсеть, в Cambridge Analytica утекли данные 87 миллионов учетных записей. При этом большая часть клиентов, чьи данные были незаконно переданы в стороннюю организацию, являются жителями США. То есть по разным прикидкам - до четверти населения страны.
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