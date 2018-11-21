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«Facebook превратился в крупнейший рабовладельческий рынок»: Соцсеть начали использовать для продажи невест

21 ноября 2018, 16:09  •  36 • В мире
Эксперты обратили внимание на то, что технологии Facebook начали использовать для аукционов по продаже невест. Руководство социальной сети пока никак с этой ситуацией не борется.  
«Неожиданную» функцию у социальной сети Facebook обнаружили эксперты. Социальную сеть можно использовать как онлайн-торговую площадку для продажи рабов. Это стало понятно после успешно состоявшегося аукциона по продаже девушки из Южного Судана. Девушка 16 лет была выставлена своим отцом на продажу потенциальным мужьям. Об этом сообщает издание News Vice.
В результате победитель отдал отцу три автомобиля, 10 тысяч долларов и 530 коров. Сама девушка получила прозвище «самой дорогой невесты Африки». В аукционе участвовали сразу 5 претендентов.
Любопытно, что руководство Facebook очень пассивно отреагировало на факт продажи через платформу людей. Компания пока не рассказала, как собирается бороться с такими явлениями.
«Это варварское использование технологий напоминает рабовладельческие рынки. То, что девушка может быть продана в крупнейшей в мире социальной сети, - это просто за гранью нормального», - сказал Джордж Отим, представитель международной организации Plan International, занимающейся защитой прав детей.

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