Facebook объявил войну Гагарину: Роскомнадзор в ответ выступил с конкретным требованием

Facebook продолжил борьбу со всем, что касается России, и на этот раз объявил войну космонавту Юрию Гагарину. В ответ же Роскомнадзор выступил с конкретным и бескомпромиссным требованием.

Речь идёт о блокировке трансляции прямого эфира, посвящённого 60-летию первого полёта человека в космос. Уточняется, что накануне телеканал Russia Today проводил прямой эфир совместно с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной, который транслировался на официальном аккаунте канала в Facebook.

Как заявили в Facebook, наложенное ограничение связано якобы с нарушением авторских прав. Роскомнадзор направил письмо руководству западной соцсети с требованием объяснить причину блокировки и немедленно снять наложенные ограничения.

В ведомстве уточнили, что такой жест со стороны Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и является актом цензуры.

Напомним, это уже не первый подобный случай за последнее время. В марте Facebook заблокировал пост пользователя Юрия Илюхина, который 9 марта выложил фото Гагарина, подписав его: "9 марта 1934 года родился Юрий Алексеевич Гагарин - первый космонавт". Публикация была скрыта от пользователей со следующим комментарием администрации: "Ваша публикация нарушает нормы сообщества в отношении изображения обнажённого тела и действий сексуального характера". Там также указали, что публикация по этой причине скрыта от других пользователей. Позже, очевидно, фото разблокировали, однако Илюхин сохранил на странице скрин с комментарием Facebook.

Ранее американский видеосервис YouTube ввёл возрастное ограничение "18+" для документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", хотя он не содержал никаких жестоких сцен. В связи с этим Роскомнадзор потребовал от компании соблюдать законодательство России. Он заявил, что возрастное ограничение лишает детей возможности изучать героические страницы истории своей страны и подвиг советского народа.