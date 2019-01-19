Facebook не смог утаить разработку соцсети для "мемов"

Компания Facebook уже несколько месяцев занимается разработкой нового приложения. Оно ориентировано на молодую аудиторию. По сути - это будет лента для просмотра "мемов", gif-анимации и смешных видео. О том, что соцсеть не смогла утаить разработку своего нового проекта, сообщают источники.

Ссылаясь на "многочисленные" источники об этом сообщил ресурс TechCrunch. Кстати, компания Facebook информацию подтвердила. На данный момент компания проводит закрытое тестирование на небольшой выборке пользователей. Проект находится на ранней стадии разработки, и на данный момент называется LOL.

Полностью выражение LOL выглядит так: Laughing Out Loud и буквально переводится как "громко смеяться". Есть вариант фразы lots of laughs, имеющей перевод "много смеха".

Тестируется новая соцсеть среди учащихся старших школ. Контент автоматически собирается на популярных страницах соцсети и делится по категориям. Так же пользователи смогут и сами добавлять ролики.

В настоящее время неизвестно, станет ли LOL частью сервисов социальной сети или появится в виде отдельного приложения. Сама же публикация похожа скорее на маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к разрабатываемому продукту, нежели на инсайд, уверяют эксперты.