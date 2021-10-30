Facebook нацелился на малышей: Утечка документов вскрыла опасные планы на школьников

Daily Mail рассекретила выдержки из слитых документов Facebook, в которых раскрываются планы на ценную "неиспользованную аудиторию" - детей 6-12 лет. И если учесть, что недавнее исследование подтвердило, что "Facebook негативно влияет на психическое здоровье своих молодых пользователей", дети могут оказаться в опасности.

Выдержки из документа, опубликованного в апреле во внутреннем блоге компании Facebook, показывают, что IT-гигант нацелен на детей в возрасте от шести до 12 лет для получения большей прибыли. Документы, как выяснилось, были составлены группой юристов информатора Фрэнсис Хоген и переданы в Конгресс и Комиссию по ценным бумагам и биржам.

О новой утечке из Facebook сообщает Daily Mail. В публикации уточняется, что в сообщении внутреннего блога перечислено несколько вариантов для исследователей, которые могут сосредоточиться на детях младше 13 лет.

Любопытный факт, который подметили журналисты: "Проект уже начался, когда пост был опубликован". И работа велась не один год.

"По крайней мере, последние пять лет Facebook изучает, как набирать молодых людей, называя детей в возрасте 10-12 лет ценной "неиспользованной аудиторией", - говорится в публикации.

СМИ также указывает на документы, в которых, согласно внутреннему исследованию, доказано, что "Facebook негативно влияет на психическое здоровье своих молодых пользователей". То есть дети фактически оказались в опасности. И глава компании Марк Цукерберг в курсе итогов исследования - результаты ему показывали. Однако даже после этого он всё равно выступил перед Конгрессом и сказал, что Facebook якобы полезен для психического здоровья молодых людей.