Facebook могут заставить признать "вмешательство России в выборы в США"

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Компания Cambridge Analytica, вмешивавшаяся в выборы по всему миру, отстранила от должности гендиректора Александра Никса. Британская аналитическая компания подозревается в сборе данных и незаконном использовании 50 миллионов аккаунтов пользователей Facebook

Скандал вокруг Cambridge Analytica разразился после того, как журналист британского телеканала Channel 4 решил пролить свет на деятельность компании. Под видом клиента он попросил Cambridge Analytica об услуге – повлиять на итоги выборов в Шри-Ланке. Здесь-то сотрудники фирмы и "прокололись". Согласно телеканалу, во время разговора руководитель компании Александр Никс признался, как его предприятие вмешивалось в выборы в Нигерии, Кении, Чехии и Аргентине. В общей сложности – свыше 200 раз.

По мнению Совета, недавние комментарии г-на Никса, тайно записанные Channel 4, и другие обвинения не отражают ценности или деятельность фирмы, и его отстранение показывает серьезность, с которой мы рассматриваем это нарушение", - говорится в заявлении компании.

Британская фирма, называющая себя "агентством по передаче данных и маркетингу", по-прежнему отрицает связанные с Facebook нарушения. Компания обвиняется в том, что, получив доступ к страницам более 50 миллионов человек, разработала систему анализа политических предпочтений пользователей и оказалась способна манипулировать выбором избирателей. В частности, утверждается, что Cambridge Analytica распространяла дискредитирующую кандидатов информацию и даже давала взятки.

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Больше всех проблемой заинтересовались в Британии и Америке. Первая пережила референдум, на котором граждане выступили за выход из Евросоюза. А в США неожиданно для многих победил несистемный политик Дональд Трамп. В обеих "неудачах" американские и британские СМИ и политики по сей день обвиняют Россию и хакеров ГРУ. Пока никаких доказательств о причастности Москвы ни британцы, ни американцы предоставить не смогли, некоторые из них рассчитывают выйти на русских через Cambridge Analytica.

Если в Соединенном королевстве ожидают ордера суда для проверок в офисе аналитической фирмы, в США расследование против нее и Facebook уже ведется.

"Жители Массачусетса заслуживают незамедлительных ответов от Facebook и Cambridge Analytica. Мы запускаем расследование", — написала генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей в Twitter.

Стоит отметить, что Cambridge Analytica с 2016 года имеет связи с Дональдом Трампом и сотрудничала с кандидатами (на пост президента США) правых взглядов. Основным инвестором фирмы был Роберт Менсер, тоже сторонник правых взглядов, а в его деловых партнерах числился главный стратег и руководитель "протранповского" новостного канала Breitbart News Стив Бэннон. Газета The Guardian со ссылкой на бывшего сотрудника фирмы сообщает, что Менсер и Бэннон совместно обсуждали стратегию работы Cambridge Analytica. Также бывший сотрудник компании Кристофер Вейл поведал, что аналитическая компания влияла на выигрыш тендеров в Пентагоне, и ей предлагали контракты в Госдепартаменте.

Фото: www.globallookpress.com

Перед уходом директор британской фирмы успел подставить Трампа.

Лавров обсудил в Японии двусторонние отношения, вопросы безопасности и дело Скрипаля Вы выигрываете выборы для такого кандидата, как [президент США Дональд] Трамп, и от вас отворачиваются 100 млн человек. Следовательно, вы становитесь дьяволом", — признался Никс.

Хотя Facebook, на первый взгляд, стала жертвой мошеннической деятельности британской компании, власти Британии и США намекают на то, что социальная сеть – соучастница преступления. Как говорится, в поисках "русского следа", оправдания Brexit и дискредитации Трампа, можно пожертвовать и детищем ЦРУ.

Марк Цукерберг всячески открещивается от нарастающего скандала. Основатель Facebook не явился на экстренное совещание сотрудников компании в Калифорнии по поводу скандала об использовании аккаунтов соцсети. На него оказывается все большее давление, причем как со стороны коллег, так и властей. Английские депутаты требуют от Цукерберга дать точную оценку ситуации. Тем временем его успел обвинить и главный враг американских спецслужб Эдвард Сноуден. Он сказал, что социальная сеть представляет собой "службу слежки", зарабатывающую на продаже данных пользователей. На фоне скандала Facebook несет убытки, из-за падения акций за одни сутки компания лишилась до 6 млрд долларов.

"Козлов отпущения" у истории вокруг Cambridge Analytica может быть несколько. Во-первых, сама компания. Во-вторых, Facebook, которая использовалась как площадка для манипуляции электоратом. Хотя здесь Facebook фигурирует как виновник вмешательства в выборы, опыт работы ЦРУ и соцсети допускает их дальнейшее сотрудничество для поиска "подлинного нарушителя". Еще в начале года американская компания фактически присягнула на верность МИ-6 и ЦРУ, заявив о готовности помочь расследовать "вмешательство России" в американские выборы и Brexit. В-третьих, при удачном стечении обстоятельств под удар попадет Трамп и Россия. Пока связей Cambridge Analytica с российскими властями выявлено не было. Но, памятуя о деле Скрипаля, для Вашингтона и Лондона нет непреодолимых преград и недоказуемых фактов.

Гасанов Камран