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Facebook меняет курс. Цукерберг в борьбе с «нежелательным» контентом

24 января 2018, 01:24  •  71 • Украина
Лента Facebook стремительно меняется. Пользователи русскоязычного сегмента социальной сети пишут, что не видят друг друга и усиленно распространяют текст с призывом его прокомментировать, чтобы тот, кто этот пост разместил, не стал в ленте человеком-невидимкой.
Однако одноразовое комментирование не поможет. Марк Цукерберг решил поменять сам подход к формированию ленты, которая будет показываться пользователям. Теперь на первом месте не содержание, пусть даже самое востребованное или актуальное, а «общение», то есть комментирование. Чем больше комментариев друзей под постом, тем лучше виден его автор – вот главный принцип, которым собрался руководствоваться Facebook.
Если хотите видеть в ленте блогера А. постоянно, совершенно недостаточно прокомментировать один его пост с призывом написать хоть пару слов – придётся это делать постоянно. Кого комментируете – того вам Facebook нынче и будет показывать. Несложно предположить, что при таком подходе фото симпатичной собачки, которое народ с огромной охотой кинется комментировать, имеет гораздо больше шансов появиться в ленте, чем мнение политического аналитика о ситуации в Африне или Донбассе. Даже если сто человек лайками выразили сочувствие и возмущение недавним обстрелом КПП «Еленовка» украинскими вояками, но ни словом не обмолвились в комментариях, никто (по задумке Цукерберга) об этом не узнает. Место актуальных новостей займут споры о правильном составе борща и воспитании домашних животных.
Лайки и перепосты не будут играть ключевой роли: главное – комментарии, комментарии и ещё раз комментарии. Причём алгоритм Facebook отдаст приоритет не популярным сообщениям вообще, а личным текстам друзей, которые вызвали волну комментирования.
И это ещё не всё. Для профессионалов в Facebook наступают чёрные времена. Цукерберг уже потренировался на Сербии, Словакии, Шри-Ланке, Камбодже, Гватемале и Боливии: новости, которые поставляют в сеть СМИ, политики и бренды выносились в одну ленту под названием Explore и не показывались нигде более. Иначе говоря, ссылки на новости или сообщения политиков, а также компаний перестанут работать в привычном режиме. Общественный контент Facebook будет нещадно чистить в угоду «личному общению».
Как сообщил глава News Feed Facebook Адам Моссери, к русскоязычному сегменту сеть подойдёт более гибко, чем в сербско-гватемальском эксперименте: информация страниц всё же останется в лентах, но показываться она будет в меньших объёмах, чем прежде. Не скрывается, что в результате перемен многие СМИ и компании столкнутся с сокращением охвата, числа пользователей и времени просмотра страниц и сообщений. Всё это решено принести в жертву.
Цукерберга на столь крайние меры подвигла, по его словам, ответственность перед его детьми. «Для меня важно, чтобы Макс и Август, когда вырастут, понимали, что их отец создал что-то хорошее для мира», – сказал он New York Times. Здесь можно было бы уронить слезу умиления, если бы не истерика в американской прессе о вмешательстве России в президентские выборы в США. Злые русские тролли, оказывается, действовали в том числе и через Facebook, дабы смутить умы доверчивых американцев и понудить их голосовать за Трампа! Обвинения в том, что Facebook был использован в ходе выборов легендированными российскими троллями с питерской улицы Савушкина, привели в США к ряду расследований, а Цукерберга – к внезапному желанию улучшить мир дружеским общением посредством сообщений, не содержащих профессионального контента.
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Под раздачу попадут не только группы по интересам, страницы, известные блогеры, политики, общественные организации, СМИ и разные бизнесы, обосновавшиеся в сети и непосильным трудом нажившие подписчиков, но и весьма важные и нужные инициативы – например, фонды, помогающие детям Донбасса. Всё это будет выводиться из показа в основной ленте или ужиматься в показах. Если новая идеология Марка Цукерберга получит развитие, информация прессы, политиков, общественников и компаний даже за деньги не сможет восстановиться в сети. Слишком уж напуганы в Америке «русскими троллями», которые якобы и привели к власти Дональда Трампа.
Однако и это не конец новостям. Facebook активно пессимизирует видео – его доля в выдаче снижается, а ссылки в комментариях на YouTube и другие ресурсы, поставляющие видеоконтент, уже выборочно помечаются как «спам» и не публикуются. Что вообще останется от видео в сети Цукерберга, пока неизвестно, но хорошего ждать не приходится.
Самая свежая новость от Facebook – показ новостей не просто снизится, в ленте останутся «самые надёжные» из них. Вводится ранжирование по уровню доверия к информации. «Слишком много сенсаций, дезинформации и поляризации в сегодняшнем мире», – сетует Цукерберг у себя на странице. Каким же образом Facebook будет определять надёжность источников информации? По словам создателя сети, была идея обратиться к внешним экспертам, но в конечном счёте остановились на том, что экспертами будут… сами пользователи. Сеть будет спрашивать читателя, знаком ли он с источником и доверяет ли ему. Нетрудно понять, что на практике эта идея будет работать точно так же, как сегодня успешно работает блокировка влиятельных блогеров, пишущих правду о ситуации на Украине. Среди последних «достижений» в этом направлении – бан за одно только использование слова «украинец» в тексте поста.
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Эксперты русскоязычного сегмента Facebook считают, что новшества, заявленные Марком Цукербергом, приведут не к анонсированному им «хорошему времяпровождению» и «чтению качественных надёжных новостей», а к вытеснению нежелательного (для США) контента и, соответственно, к деградации всего сегмента. Русскоязычный Facebook объединяет людей, прежде всего, по общественным, деловым и политическим интересам, если же сменить новости на собачек, котиков, рецепты и полезные деловые советы типа «10 способов хранить полиэтиленовые пакетики», соответственно, сменится и аудитория пользователей. Для «домашнего общения» уже есть «Одноклассники», поэтому для тех, кто нацелен на новости, политику и общественную жизнь, Facebook потеряет всякую ценность. Значит, эти люди найдут для себя другое. Уже без Цукерберга.
Соб. корр. ФСК

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