Facebook изменил информационный климат континента. Угроза всему миру

Ограничение для граждан целой страны права на информацию – недружественный акт. Facebook запретил австралийским СМИ размещать у себя новости и ограничил пользователей в доступе к этой информации. Единственная причина – нежелание делиться прибылью от рекламы. Так, одна корпорация мгновенно изменила информационный климат на целом континенте. Это настоящая угроза информационной безопасности для всего мира.

Без всякого объявления войны…

Блокировка медийного контента СМИ Facebook – ответная реакция на запланированное в конце февраля принятие австралийским парламентом Цифрового кодекса. Этот документ направлен на устранение фундаментального дисбаланса в отношениях СМИ и глобальных цифровых монополистов, Google и Facebook.

Признаётся, что СМИ за собственные деньги создают контент. Его у себя бесплатно размещают цифровые платформы. При размещении они зарабатывают на демонстрации рекламы. СМИ должны получать материальное возмещение такой несправедливости. Уже с марта Google и Facebook будут обязаны войти в переговоры с пожелавшими этого СМИ, определить цену размещения контента и начать регулярные выплаты.

Новый закон не содержит тарифов и тарифных коэффициентов, разрешая обо всем договариваться на переговорах. Однако если, например, Google решит диктовать унизительные для СМИ условия, размер платы будет устанавливать независимый арбитр.

Что касается Facebook, то австралийский Цифровой кодекс заставит раскошелиться Цукерберга ориентировочно на 90 млн долларов в год. Поэтому Facebook организовал информационную блокаду Австралии, лишив её граждан права на доступ к информации.

Ограничение граждан целой страны права на информацию – недружественный акт, посягающий на информационный суверенитет государства. В межгосударственной практике такое поведение расценивается как акт войны (casus belli), провоцирующий военное противостояние. Однако сейчас акт войны совершило не враждебное государство, а транснациональная корпорация. Австралии как части Британского Содружества отважилась противостоять социальная сеть.

Австралия сломала Google

Правила принимаемого на днях Цифрового кодекса Австралии бескомпромиссно заставят интернет-толстосумов идти навстречу национальным СМИ. Другая глобальная платформа – Google с её сервисами поиска и видеохостинга Youtube – это уже поняла. Не дожидаясь введения нового закона, решила незадорого договориться со всеми австралийскими СМИ.

Уже известно, что Google заключил соглашение с австралийским медиахолдингом Nine Entertainment и будет платить ему за новости по 30 млн долларов в год. Столько же будет получать Seven West Media.

Google заставили платить уже 26 изданиям в Австралии, а цифра его ежегодных платежей СМИ превысит 180 млн долларов.

Смогут ли Google и Facebook воевать с Россией?

В Австралии насчитывается 25 млн жителей. Население России составляет почти 150 млн человек. Очевидно, что мы способны справиться с Facebook и Google с их монопольным положением на информационном рынке. Если этого до сих пор не произошло, то только потому, что, несмотря на все недружественные действия корпораций Россия, всё ещё не проявила достаточно политической воли – несмотря на акты цензуры в YouTube по отношению, в частности, к телекомпании Царьград.

Австралия в данном случае подаёт нам хороший пример: наша Госдума вполне может использовать Цифровой кодекс Австралии в качестве модельного закона и установить новый вид регулирования, попутно решая задачи, необходимые государственной власти. Мы можем мягко, не нарушая обычный гражданский оборот, поставить все СМИ и цифровые платформы как минимум в равные условия с Facebook и Google.

Ёмкость российского рынка интернет-рекламы превышает 2,5 млрд долларов в год. Это высокодоходный бизнес, общая доля рынка для Facebook и Google превышает здесь 65%. Просто так от доходов в России они не откажутся.

Что будет, если Google объявит войну России

Однако представим ситуацию, в которой Google жадничает и применяет санкции, уходя из России.

Поисковый рынок пострадает несильно: ушедшую зарубежную платформу моментально заместят Яндекс и менее крупные поисковики.

На операционной системе Android, разработанной Google, работают телефоны, магнитолы, охранные системы, кофеварки и другие потребительские приборы. Всего в России их продаётся более 23 млн в год. Теоретически Google может нанести нам ущерб, отключив всё это оборудование от обновлений. Практически пример китайских компаний, уже отключённых, показывает, что серьёзной угрозой это не является.

Уход Youtube на какое-то время нанесет ущерб российскому рынку, но замена будет найдена, точнее, раскручена достаточно быстро.

В целом, для того чтобы акты войны в сторону России от цифровых монополистов были исключены, необходимо продолжать развитие нашего собственного цифрового суверенитета.

Напомним, в России пока единственной компанией, успешно соперничающей с Google в суде, является Царьград. В этом году арбитражные суды признали необходимость рассматривать её иски к Google об информационной дискриминации в России, а не где-нибудь в США или Ирландии.