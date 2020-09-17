Facebook и Twitter пообещали не дать России выбрать нового президента США

Компании Facebook и Twitter пообещали защитить выборы США от постороннего вмешательства на своих платформах. Объявление об этом опубликовано на официальных страницах компаний в Twitter в среду 16 сентября.

В сообщении говорится, что соцсети будут делиться актуальной информацией об угрозах, а также предоставлять "своевременную и открытую информацию об избирательном процессе и результатах выборов". Кроме того, Facebook и Twitter собираются "бороться с целенаправленными попытками подорвать избирательный процесс в преддверии, во время и после выборов". Речь идёт об использования платформ Facebook и Twitter для размещения информации о выборах от неподтверждённых источников.

Более того, соцсети заявили, что намерены пресекать "попытки кибератак на предвыборные штабы", а также структуры, связанные непосредственно с процессом голосования. Данное утверждение звучит крайне странно и даже в некоторой степени подозрительно, так как у избирательных штабов и структур, связанных с процессом голосования, есть собственные службы кибербезопасности и соцсети не имеют к ним никакого отношения.

Напомним, что миф о "российском вмешательстве" в выборы США тянется аж с 2016 года. Несмотря на то что многочисленные расследования не выявили целенаправленных попыток повлиять на избирательных процесс, тема "вмешательства" не сходит со страниц американских СМИ.

Очередные выборы президента США должны пройти 3 ноября. В них участвует действующий президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден. Последний назвал экс-президента Украины Петра Порошенко "отцом нации", а своего оппонента на выборах собакой, которая "хватает автомобиль, не понимая, как тот едет и что внутри", пишет Nation News.