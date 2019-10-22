Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Правительство увидело большие пенсии отставников
«Надеюсь, огласка поможет»: правозащитники посетили в СИЗО осуждённую за контраб...
МИД России оценил вероятность возобновления авиасообщения с Украиной
"Интересный дипломатический ход России": Два бомбардировщика Ту-160 от...
Главная / В мире

Facebook и Instagram забанили более 200 аккаунтов из Ирана и России за "дезинформацию"

22 октября 2019, 18:39  •  76 • В мире
В Facebook и Instagram забанили более 200 аккаунтов из Ирана и России, которые якобы распространяли дезинформацию.
Администрация Facebook и Instagram заблокировала более 200 аккаунтов из России и Ирана, которые якобы распространяли дезинформацию. Об этом сообщает телеканал "360".
В частности, были удалены 135 иранских аккаунтов в Facebook, 21 иранский аккаунт в Instagram, а также несколько страниц и групп. Как утверждают представители компании, они были нацелены на страны Латинской Америки, США и Северной Африки, выдавая себя за местные ресурсы и распространяя видоизмененные сообщения СМИ Ирана и политические новости.
Также были удалены 50 российских аккаунтов в Instagram и один в Facebook. Данные ресурсы якобы ориентированы на США и якобы были связаны с "Агенством интернет-исследований", которое Вашингтон обвиняет во вмешательстве в президентские выборы.
Отметим, ранее сообщалась о том, что администрация Facebook заблокировала страницу проекта МИА "Россия сегодня", посвященного Арктическому региону. При этом ресурс был посвящен природе, а не политике. Кроме того, поступала информация об удалении страницы с рецептами русской кухни.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
22 октября 2019, 18:39
Facebook и Instagram забанили более 200 аккаунтов из Ирана и России за "дезинформацию"
22 октября 2019, 05:39
We are the Mighty назвало испугавший США и НАТО самолет: Русский истребитель установил сразу три рекорда
22 октября 2019, 12:09
"Встали на колени перед Москвой": Решение МИД ФРГ по украинскому "голодомору" вызвало недоумение
22 октября 2019, 02:24
"Не заслуживает доверия": Представительница НАТО усомнилась в честности Путина
21 октября 2019, 23:09
Победа без войны: Уход "игрушечной армии" НАТО позволил Путину вести "большую игру" на Ближнем Востоке - Die Welt
22 октября 2019, 08:54
"Похоже, ей нравится Путин": В Швеции сажают в обезьянник инакомыслящих. Репрессии по-скандинавски
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2019, 03:39
Постпредство РФ посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо арктической фор...
22 октября 2019, 12:09
"Встали на колени перед Москвой": Решение МИД ФРГ по украинскому "голо...
22 октября 2019, 05:39
We are the Mighty назвало испугавший США и НАТО самолет: Русский истребитель установи...
22 октября 2019, 02:24
Разбился на вертолете: На Украине сообщили о смерти экс-министра
22 октября 2019, 12:09
"Это начало странной череды смертей": Гибель экс-министра Украины - это зач...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2019, 04:54
Лидеры и лузеры бывшего СССР: как рос ВВП в бывших союзных республиках в последние 30 лет
18 октября 2019, 17:09
"Я выросла в слезах": Самая многодетная мать на Земле живёт в Африке с 44 детьми
18 октября 2019, 17:09
В пользу России? В деле MH17 появились "новые обстоятельства", и Европа "задергалась" - эксперт
17 октября 2019, 16:39
Китайцы предупредили Россию об украинской «супер-ракете»
17 октября 2019, 02:09
Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре
18 октября 2019, 20:24
"А потом рекламировал пиццу": Полковник ГРУ жёстко объяснил, почему Путин не будет слушать "дурачка Горбачёва"
20 октября 2019, 08:09
"В Киев не зову, чтобы не поганила тут": Изгнанный из ПАСЕ украинец по-хамски вызвал Скабееву на дебаты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.