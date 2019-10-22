Facebook и Instagram забанили более 200 аккаунтов из Ирана и России за "дезинформацию"

Администрация Facebook и Instagram заблокировала более 200 аккаунтов из России и Ирана, которые якобы распространяли дезинформацию. Об этом сообщает телеканал "360".

В частности, были удалены 135 иранских аккаунтов в Facebook, 21 иранский аккаунт в Instagram, а также несколько страниц и групп. Как утверждают представители компании, они были нацелены на страны Латинской Америки, США и Северной Африки, выдавая себя за местные ресурсы и распространяя видоизмененные сообщения СМИ Ирана и политические новости.

Также были удалены 50 российских аккаунтов в Instagram и один в Facebook. Данные ресурсы якобы ориентированы на США и якобы были связаны с "Агенством интернет-исследований", которое Вашингтон обвиняет во вмешательстве в президентские выборы.

Отметим, ранее сообщалась о том, что администрация Facebook заблокировала страницу проекта МИА "Россия сегодня", посвященного Арктическому региону. При этом ресурс был посвящен природе, а не политике. Кроме того, поступала информация об удалении страницы с рецептами русской кухни.