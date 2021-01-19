Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в...
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "с...
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
Главная / Политика

Facebook и Instagram согласились на требования Турции

19 января 2021, 12:40  •  39 • Политика
Фото: Silas Stein/dpa/www.globallookpress.com
Соцсети будут удалять сообщения по запросу местных властей
В Турции откроются представительства американских социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщил заместитель руководителя Министерства транспорта и инфраструктуры республики Омер Фатих Сайян.
"Хорошие новости. Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7253",
– передает слова чиновника РИА "Новости".
Закон под номером 7253 о регулировании социальных сетей был принят парламентом Турции в июле 2020 г. и вступил в силу с 1 октября 2020 года. В соответствии с документом, все соцсети, число пользователей которых превышает 1 миллион, обязаны иметь представительство в Турции, причем его глава должен быть гражданином этой республики.
Закон также требует хранения личных данных турецких пользователей только на территории Турции и предусматривает возможность удаления сообщений, которые местные власти сочтут оскорбительными и клеветническими.
В ноябре прошлого года турецкий регулятор оштрафовал Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok на 10 млн турецких лир за несоблюдение закона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
19 января 2021, 02:35
За предсказавшего катастрофу российской экономике миллиардера взялись следователи ЕС
19 января 2021, 06:15
Северный морской путь впервые пройден зимой без ледокола: Что это означает для России
19 января 2021, 10:50
Трамп перед уходом сделал гадость России
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
19 января 2021, 02:35
За предсказавшего катастрофу российской экономике миллиардера взялись следователи ЕС
19 января 2021, 06:15
Северный морской путь впервые пройден зимой без ледокола: Что это означает для России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 04:00
"Это внутреннее дело России, но…": Немцы уже просчитали реакцию ЕС на задержание Навального
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
15 января 2021, 00:30
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве призвали сопротивляться
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели"
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.