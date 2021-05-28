Facebook и Google обязаны открыть филиалы в России: Норму поддержали "три головы"

Законопроект об открытии ИТ-корпорациями филиалов в России был поддержан и Роскомнадзором, и Минцифры, и профильным комитетом Госдумы. Таким образом, "за" выступили "три головы".

Роскомнадзор, Минцифры, а также профильный комитет Госдумы поддержали проект закона "о приземлении" иностранных ИТ-компаний. О решении сообщили в ходе заседания комитета.

В частности, заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер отметил, что предоставленные материалы были изучены и одобрены.

Напомним, в первую очередь, норма коснётся корпорации Google, допустившей целый ряд показательных нарушений: компания отказывается работать по законам России, что неоднократно становилось причиной скандалов. После ликвидации аккаунта Царьграда на YouTube представители "Первого русского" подали в суд на Google и одержали победу. Слушания стали примером того, что наказывать подобные корпорации можно и нужно.

Google в случае отказа разблокировать канал Царьграда приговорили к прогрессивной неустойке, которая будет стоить целого состояния корпорации. Впрочем, как ранее отмечал учредитель Царьграда Константин Малофеев, дело не в деньгах, но в том, что справедливость должна быть восстановлена, а монополия транснациональной корпорации исчезнет. Он уверен, что в случае с Царьградом "российская судебная система сработала идеальным образом", несмотря на все попытки представителей Google затянуть процесс.

Кроме того, ранее Малофеев предложил экс-президенту США Дональду Трампу справиться с диктатом корпорации Google вместе, создав собственные платформы мирового уровня. Полная версия письма Малофеева на русском и английском языках доступна в расширенной публикации Царьграда.