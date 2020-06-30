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Facebook блокирует российские новости по указке украинских экстремистов

30 июня 2020, 19:00  •  58 • Политика
Социальная сеть Facebook пользуется услугами экстремистской платформы - сайта StopFake, который заблокирован на территории России. По указке украинских экстремистов блокируются материалы русскоязычных сообществ, в том числе российских СМИ.
Социальная сеть Facebook продолжает сомнительную политику блокировки сообщений русскоязычных сообществ. Сомнительная она хотя бы потому, что в качестве основания блокировки используется позиция экстремистского сайта StopFake, запрещённого на территории России.
В том числе были заблокированы материалы телеканала Царьград. Блокировка произошла с формулировкой о фейке. Мол, в новости были представлены лживые сведения. Однако в этой истории есть важное "но". В материале как раз и было описание фейка, причём информация была помечена особым образом, чтобы не вводить читателя в заблуждение. Однако Facebook не обратил на это внимание.
И ещё одна деталь. Сведения для блокировки тех или иных материалов Facebook поставляют украинские администраторы, о чём есть отметка в "корне" сообщения о якобы нарушениях правил социальной сети. Кстати, опротестовать решение Facebook нельзя. В данном случае это ещё одно новое правило.
Фото: Facebook/Царьград.

Досье

StopFake - украинский интернет-проект, посвящённый фактчекингу, созданный в марте 2014 года студентами и преподавателями Могилянской школы журналистики для проверки публикуемых в СМИ фактов и анализа "кремлёвской пропаганды во всех аспектах и проявлениях".

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