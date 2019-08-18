«Фабрика идиотизма»: В Крыму прокомментировали заявление Джемилева «о возвращении Крыма Украине»

На Украине прозвучало очередное заявление от лидера запрещенной в России организации Меджлис*. В этот раз Мустафа Джемилев сообщил, что у украинского государства нет возможности вернуть полуостров самостоятельно.

- Но работа в этом направлении должна продолжаться. У Зеленского много путей, как это сделать, - сообщил лидер запрещенной организации.

Кроме того, он сообщил, что для этого Украине нужно «работать с населением Крыма, усиливать обороноспособность и стабильность страны».

В ответ на это в российском Крыму заявили, что у Украины нет возможности вернуть Крым ни самостоятельно, ни при помощи каких-то третьих сил.

- Они даже клуб деоккупации Крыма создавали. Но мы понимаем, что кто бы в этот процесс не пытался включиться Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, это исходит из того волеизъявления, которые крымчане совершили в 2014 году на референдуме. И за последние пять лет оно укрепилось. Что касается вообще таких заявлений Джемилева, то он, находясь в состоянии практически «политического трупа», пытается хоть как-то напомнить о себе. Ведь он прошел в Верховную Раду Украины и теперь хоть как-то оправдывает свое нахождение там. Что касается его слов относительно «работы с полуостровом», то, мне кажется, что они уже сделали это организовав нам 4 блокады, а также некоторые попытки диверсионных актов. Конечно, не беря во внимание ту «фабрику идиотизма» на Украине, которая ежедневно продуцирует различные агрессивные заявления в отношении крымчан, - заявил депутат Госсовета РК Владислав Ганжара.

Кроме того, он отметил, что украинский Меджлис* уже не имеет такого влияния, которое у него было раньше.

- За пять лет крымскотатарский народ увидел, кто эти люди, они сами пострадали от энергетической блокады, которую Меджлис* и устроил, - подчеркнул депутат.

Он напомнил, что за прошедшие 5 лет крымскотатарский народ сформировал уже свои новые органы общественности.

*Меджлис - организация, запрещенная в России.

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