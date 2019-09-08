Фабрика фейков скрипит и пыхтит

День выборов в России рискует превратиться еще и в … день вбросов. И фантастических фальсификаций. Но вбросов не голосов и бюллетеней, а фейков о нарушениях на выборах.

Либо кто-то решил произвести рекордное число новостей о нарушениях, которых на поверку — просто не было. А новости состряпаны на скорую руку, часто с помощью видеороликов предыдущих лет или даже из соседних стран (в том числе с Украины!).

Либо, наконец, «фейкометов» начали ловить сразу, без долгих разбирательств.

И в итоге складывается впечатление, что в России (или по соседству?) работает целая «фабрика фейков», заряженная на показ выборов в стране нечистыми.

Вот, например, какие разоблачения фейков приводит член Совета по правам человека Александр БРОД на сайте.

Ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль". Причем, все это изобилие «нарушений» вскрыто лишь в одном городе — Петербурге.

Что же творится по остальной стране?

Но давайте уже вчитаемся и удивимся.

- Фабрика фейков в северной столице пыхтит, скрипит ржавыми шестеренками, тужится, выдает неказистую, рыхлую зловонную субстанцию, - пишет Александр Брод. - Наблюдатели, журналисты, эксперты, желающие докопаться до правды, оперативно проверяют расплодившиеся, как саранча, сообщения, выводят лгунов и могильщиков выборов на чистую воду.

- Эксперты Ассоциации «Гражданский контроль» проверили информацию относительно вброса в Санкт-Петербурге на УИК 1047. Оказалось, этот видеоролик есть в интернете. Датирован 2018 годом и место его рождения – Армавир.

- Вбросы на УИК 1627, 1635. По данным, полученным в городской избирательной комиссии, информация не подтверждается.

- Голосование военнослужащих на участке 2233. Нарушений не зафиксировано.

- УИК 1518. Раздача агитационных календариков, денег. Треп.

- Информация о девушке, которую пытались нанять за 3000 рублей, чтобы вбрасывать бюллетени. Нет номера участка, никакой конкретики. Проверить не представляется возможным. Весьма сомнительный ролик.

- Информация о подкупе избирателей по округу «Морской» опровергнута.

- В Мариинской больнице лежачему больному с переломами не дают проголосовать. Проверили: человек проголосовал. Как и следовало ожидать, опровержения в блогосфере нет.

- УИК 53. Подвоз избирателей. Вранье.

- Вброс на УИК 1047. Агитационные обложки для паспортов, которые вручали впервые голосующим. Бесстыжие фейки.

- УИК 1538. Видео о вбросе. Снято в 2016 году.

- УИК 1808. Видео снято в Нижнем Новгороде в 2016 г.

- В интернете гуляет ролик о вбросе, сделанный еще на украинских выборах.

- УИК 2147. Пропал ящик для голосования. УИК 1518. Раздача агитационных календариков, денег. Брехня.

И так далее, и так далее...

Спрашивается — для чего столько ресурсов привлечено на то, чтобы представить выборы в России грязными? Чуть ли не фальсифицированными?

Ответ — на поверхности.