F-35 сбросил макет ядерной бомбы: В США объяснили, зачем это нужно

Истребитель-бомбардировщик F-35 сбросил в США макет ядерной бомбы B61-12. Так американские военные испытали новый боеприпас.

В США сбросили с истребителя-бомбардировщика F-35А макет ядерной бомбы B61-12. Это произошло в рамках испытаний нового боеприпаса. Подробностями поделился американский журнал The Drive.

Сообщатся, что ядерная бомба B61-12 – это новый боеприпас серии B61. От предыдущих образцов его отличает новое хвостовое оперение и наличие инерциальной навигационной системы.

По данным издания, тестовые сбросы B61-12 прошли в конце сентября на полигоне Тонопа в Неваде. В испытаниях использовались высокоточные неядерные макеты бомбы. Всего было два сброса, которые прошли на разной высоте и скорости истребителя-бомбардировщика.

Новую бомбу планировали использовать на F-35 к 2022 году, но позже представители ВВС США заявили, что испытания B61-12 завершатся позже,

- сообщает американский журнал.