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F-35 сбросил макет ядерной бомбы: В США объяснили, зачем это нужно

06 октября 2021, 20:25  •  170 • Политика
Истребитель-бомбардировщик F-35 сбросил в США макет ядерной бомбы B61-12. Так американские военные испытали новый боеприпас.
В США сбросили с истребителя-бомбардировщика F-35А макет ядерной бомбы B61-12. Это произошло в рамках испытаний нового боеприпаса. Подробностями поделился американский журнал The Drive.
Сообщатся, что ядерная бомба B61-12 – это новый боеприпас серии B61. От предыдущих образцов его отличает новое хвостовое оперение и наличие инерциальной навигационной системы.
По данным издания, тестовые сбросы B61-12 прошли в конце сентября на полигоне Тонопа в Неваде. В испытаниях использовались высокоточные неядерные макеты бомбы. Всего было два сброса, которые прошли на разной высоте и скорости истребителя-бомбардировщика.
Новую бомбу планировали использовать на F-35 к 2022 году, но позже представители ВВС США заявили, что испытания B61-12 завершатся позже,
- сообщает американский журнал.

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