F-35: Россия боится США, а Эрдоган их унижает

С тех самых пор, как Эрдоганом была анонсирована покупка российских ЗРК С-400, в США началась крупная кампания по срыву этой сделки. Первыми о невозможности российско-турецкого проекта высказались многочисленные эксперты из Вашингтона и стран Европы. Он приводили различные аргументы — от немыслимости самого сотрудничества с «варварской» Россией до неспособности С-400 взаимодействовать с НАТОвскими системами.

Вслед за ними эту песню подхватили уже чиновники различных уровней. Они заявляли, что покупать оружие Турция, конечно, у России может, но это повлечет определенного рода последствия. И представители НАТО, и высшее военное руководство США пытались всячески надавить на Анкару и все-таки убедить ее отказаться от сделки с Москвой. Но Эрдоган был непреклонен, ничьи доводы не показались ему убедительными, да и в таком вопросе вряд ли что-то может переубедить — речь как-никак идет об обороноспособности страны. В общем, вопрос решен, и решен окончательно. Похоже, за океаном это поняли.

Среди американских политиков довольно давно обсуждается тема принятия ограничительных мер в отношении Турции. Поначалу это все походило на попытку давления в надежде заставить Анкару не покупать С-400. Когда же все стало ясно, законодатели США сначала выступили с резкой критикой в адрес Турции, а затем взялись за процедуру согласования санкций против нее. Да, они хотят «наказать» Эрдогана, который, по их мнению, стал вторым Путиным. В общем, на днях парламентарии США наложили запрет на поставки истребителей F-35 для турецкой армии. Но последнее слово было за Трампом, а он сделал по-своему, вернее, сделал то, что от него требовала реальность.

Дело в том, что американо-турецкие отношения давно в натянутом состоянии, и откажи сейчас президент США, все стало бы гораздо хуже. Причем это не первая уступка, на которую пошел Вашингтон. Ранее американцы согласились с турецким планом по сирийскому городу Манбидж, который уже давно находится под контролем курдских Отрядов народной самообороны (в Турции признаны террористическим образованием — авт.). В общем, курды оставляют поселение, и оно переходит под совместный контроль США и Анкары.

Казалось бы, странам удалось наладить отношения, а значит, уровень взаимодействия должен повыситься, однако, турецкий эксперт Керам Йылдырым советует не торопиться с выводами.

— США оказались в тяжелом положении, и Трамп не мог отказать Эрдогану в этой сделке. Все было согласовано намного раньше, чем начались эти проблемы. Турция принимала участие в разработке этих самолетов, выделяла финансирование, как и другие. Так что отказ США был бы оскорблением. Эрдоган удачно выстроил внешнюю политику после того, как Вашингтон начал демонстрировать свое неуважение. Началось это все еще при Обаме, были надежды на новую администрацию, но ничего не вышло. Трамп обещал перестать отправлять оружие в Сирию для YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи — авт.), но поддержка продолжилась, она продолжается и сейчас. Другого члена НАТО это могло смутить, но Эрдоган нашел в себе уверенность выступить против союзника по Альянсу. Если бы это не случилось, то американцы продолжали бы игнорировать Турцию. Но теперь все стало ясно. США согласились с позицией Турции, и в последнее время события развиваются так, как нужно, без обострения проблем между сторонами. Ситуация с F-35 это подтверждает.

«СП»: — Получается, что отношения между странами вышли из кризиса, и дальше будет прогресс?

— Нельзя прогнозировать точно, потому что есть много факторов, влияющих на происходящее сегодня. Эрдоган много раз говорил о том, что независимо от действий США курдские группировки должны быть изгнаны из Сирии, до самых границ Ирака. Разумеется, это не совсем согласовывается с тем, что сейчас происходит в Манбидже. Боевики (курды — авт.) были перемещены немного восточнее, и в случае необходимости они легко войдут в город. Кроме того, есть информация, что военное руководство этих групп продолжает находиться в Манбидже под прикрытием американцев. Если это правда, то Эрдоган не может об этом не знать. Рано или поздно об этом узнают и другие, тогда уже перед ним появится много вопросов. Для него лучше разобраться со всем до того, как эти вопросы ему начнут задавать. Он это знает, но пока не собирает ничего менять. Это связано с выборами (президентские и парламентские выборы в Турции — авт.), которые скоро состоятся. Если Эрдоган сумеет сохранить за собой президентство, то он продолжит ту политику, которую мы наблюдаем сейчас.

«СП»: — То есть операция против YPG продолжится?

— Да, скорее всего, это должно произойти, потому что сегодня в представлении многих граждан Турции именно Эрдоган ответственен за их безопасность. Он сам выстроил такое представление, и сам навязал мысль, что после РПК (Рабочая партия Курдистана) наибольшую опасность представляют связанные с ней YPG (вообще, в Турции часто не разделяют эти формирования, а СМИ печатают их названия рядом через косую линию — авт.). Поэтому для него будет неправильно оставить свои попытки выдворить их из Сирии.

«СП»: — Вряд ли США этому обрадуются.

— С США тоже можно разговаривать с позиции силы, Эрдоган продемонстрировал это, и его решение оказалось верным. Он защищает интересы своего государства, а не США, поэтому в его праве отказывать американцам в их прихотях.

«СП»: — Не приведет ли это к еще большему кризис в американо-турецких отношениях?

— Конечно, это не приведет к войне между странами. Что бы ни делала Турция, США останутся безучастными. Эрдоган может даже отправить в Сирию эти F-35, и это не повлечет никаких последствий. США озабочены своей гегемонией, а НАТО в этом смысле играет очень важную роль. Поэтому, выбирая между YPG и Турцией, выбор всегда будет сделан в пользу последней. Плохо, что Вашингтон до конца это понял только сейчас.

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