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F-35, "Джавелины" и "Пэтриоты": Польша усиленно готовится к войне с Россией - СМИ
17 сентября 2019, 13:39 • 148 • Политика
Американский журнал The National Interest анализирует, как Польша усиленно готовится к войне с Россией. Варшава выделяет колоссальные средства на закупку F-35, "Джавелинов" и "Пэтриотов", а в Вашингтоне гадают: как на это отреагирует Москва?
Издание со ссылкой на польского военного аналитика, доктора наук Кшиштофа Куска проанализировала готовность Польши к войне с Россией. После кризиса 2014 года Варшава резко нарастила свои военные расходы, доведя их до 2,1% от ВВП, и заключила с Вашингтоном сделку стоимостью 6,5 млрд долларов на поставку истребителей F-35, однако на некоторые стратегические вопросы ещё предстоит дать ответ, говорится в публикации The National Interest.
"Польские вооруженные силы хорошо выглядят только на бумаге, но на самом деле, они на много лет отстали", - констатирует доктор Куска. Так, например, на вооружении польской армии остаются советские бомбардировщики Су-22 и танки Т-72. Американские F-35 могли бы обеспечить превосходство в воздухе, однако для этого необходимо, чтобы их не уничтожили ещё на земле — а российские С-400 способны устроить такую неприятность.
Дыры в противоракетной обороне Польша собирается закрывать с помощью 4,7 млрд долларов и двух батарей американских "Пэтриот". Добровольческие войска территориальной обороны решено вооружать американскими же противотанковыми "Джавелинами". В разведке Варшаве приходиться полагаться на сведения от западных союзников в отсутствии собственных возможностей, а на замену устаревших танков и подлодок денег нет.
Однако, отмечает InoPressa, переводя статью, публикация не затрагивает главный вопрос, касающийся воинственных намерений Польши по отношению к России: куда девать купленное у США добро, если Россия так и не нападёт, и не хочет ли случайно Польша сама инициировать превентивную войну, как это сделала с ней Германия в 1939 году?
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