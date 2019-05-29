F-35 против Су-57. Сравнение с турецким акцентом • 65 • Аналитика Спрут без одного щупальца

Новый проект оборонного бюджета США, представленный недавно Комитетом по вооруженным силам американского Сената, довольно недвусмысленно дает понять, что Турция не получит истребители F-35. Причина озвучена давно, и это предполагаемая закупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400.









Для того чтобы проект бюджета с соответствующей поправкой стал законом, за него должны проголосовать обе палаты американского Конгресса – и Сенат, и Палата представителей. Но очень похоже, что на этот раз решение будет принято, и оно будет негативным для Турции. И Сенат, где большинство составляют республиканцы, и Палата представителей, где в большинстве демократы, довольно единодушны в том, чтобы не допустить на турецкий рынок российский ЗРК нового поколения.



О том, почему появление F-35 в турецком небе так неприятно для американцев, мы уже рассказывали в другой статье. Поэтому сейчас совсем коротко: появление в одних руках российского ЗРК и американского стелс-истребителя позволит туркам создать почти идеальный радиоэлектронный портрет F-35, причем в разных погодных условиях, в разном рельефе местности, на любых доступных дистанциях и так далее. И это будет портрет, снятый именно комплексом С-400, то есть не нуждающийся в дальнейшей адаптации к новым российским системам ПВО.



Разумеется, у американцев «подгорает» от того, что такая информация может стать достоянием русской разведки. Иначе просто не объяснить то упорство, с которым США отталкивают своего ключевого, без малейшего преувеличения (более важны для США в Европе только Великобритания и Германия), союзника. Видимо, риск потерять все секреты своего основного ударного самолета, только-только идущего на смену более старым моделям, настолько непереносим, что Вашингтон готов скорее отрубить одно из своих бесчисленных щупалец.



Но с американцами все более-менее понятно. Гораздо интереснее позиция самой Турции, а также общественного мнения этой страны. И вот тут нас, действительно, ожидает много интересного…



Прежде всего нужно отметить, что в Турции очень многие возмущены такой позицией Вашингтона. Нельзя сказать, что общество единодушно, но на турецких форумах преобладает резко негативная оценка происходящего. В частности, многие требуют отказаться от F-35, а также от участия в его производстве. Заодно авторы гневных комментариев требуют возместить деньги, потраченные Турцией на эту программу.



Много голосов в пользу сохранения контракта с Россией. Более того, многие указывают на то, что на F-35 свет клином не сошелся, и его вполне можно заменить на какой-то другой самолет. Например, на российский Су-57…



Понятно, что эмоциональные высказывания досужей интернет-публики сами по себе не являются руководством к действию для турецкого руководства. И все-таки это то самое общественное мнение, которое так или иначе приходится учитывать и Эрдогану, и турецким военным, и руководству турецких спецслужб. Поэтому совсем списывать их со счетов мы все-таки не станем.



А вот что действительно интересно, так это вопрос, действительно ли российский Cу-57 может заменить для Турции американский F-35. И насколько мы сами готовы поставлять Анкаре один из самых передовых своих самолетов, вопрос тоже далеко не праздный…



Не близнецы и даже не братья

Строго говоря, Су-57 и F-35 не являются аналогами и вряд ли когда-нибудь станут полноценной заменой друг друга. Наш самолет, по имеющейся информации, создан скорее для завоевания превосходства в воздухе. Нет, работать «по земле» он тоже может, но все-таки это не основное его предназначение.



А вот американец является в первую очередь ударным самолетом, истребительный функционал которого в очень сильной степени зависит от других систем, прежде всего самолетов ДРЛОиУ и РЭБ. В идеальной ситуации, когда F-35 получает всю необходимую информацию о противнике от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и не нуждается во включении собственного радара, он может быть весьма грозным истребителем. И это неудивительно: скрытность позволит подойти к противнику незамеченным, а хорошее ракетное вооружение уверенно поразит цель.



Но одна из проблем Турции именно в том и состоит, что у неё нет полноценного парка летающих радаров. А значит, имеющимся у неё F-35 нужно было бы действовать в жесткой привязке к американцам, либо лезть на этом летающем арсенале в бой на средних и ближних дистанциях, где уже и от старенького МиГ-29 можно огрести по самое сопло.





Соответственно, покупка Су-57 была бы для Турции весьма неплохим ходом, тем более что имеющийся у неё в наличии парк F-16, этих универсальных рабочих лошадок конца прошлого века, под прикрытием наших «сушек» смог бы неплохо справляться с ударными функциями. Во всяком случае, это верно применительно ко всем вероятным противникам Турции в регионе, кроме Израиля. Хотя и для последнего это стало бы серьезным вызовом.



Чисто гипотетически можно рассмотреть и ситуацию, когда в пару к Су-57 Турция закупает некоторое количество Су-34. Это очень мощный фронтовой бомбардировщик, являющийся заодно и большим универсалом – в зависимости от имеющегося на борту вооружения он может успешно атаковать огромный спектр целей, от бандитского блиндажа до авианосца. Кроме того, больший, по сравнению с F-16, радиус применения российского ударного самолета делает его почти «стратегом» для всего ближневосточного региона. Может это заинтересовать Анкару? Безусловно…



Наверное, многие укажут на сомнительную выгодность от таких поставок для самой России. Ведь, как ни крути, Анкара сама претендует на роль региональной державы, и это, при определенных раскладах, может в перспективе привести к столкновению России и Турции где-нибудь на побережье Каспия или Персидского залива.



Все так, Турция действительно «себе на уме». Записывать её в бескомпромиссные союзники Москвы было бы, мягко говоря, сомнительно. Но все-таки нужно понимать, что главный противник сейчас – США и их союзники, тот самый алчный «золотой миллиард», которому для хорошего пищеварения просто необходимо кого-нибудь время от времени переваривать.



А значит, любое ослабление этого коллективного антироссийского колосса – безусловное благо для Москвы. Пусть даже и с рисками, и с возможными издержками. И пробежавшая сейчас между Вашингтоном и Анкарой кошка действительно окрашена в бело-сине-красные тона. Хотя она, конечно, на самом деле черная.



Такой вот парадокс…



Новый проект оборонного бюджета США, представленный недавно Комитетом по вооруженным силам американского Сената, довольно недвусмысленно дает понять, что Турция не получит истребители F-35. Причина озвучена давно, и это предполагаемая закупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400.Для того чтобы проект бюджета с соответствующей поправкой стал законом, за него должны проголосовать обе палаты американского Конгресса – и Сенат, и Палата представителей. Но очень похоже, что на этот раз решение будет принято, и оно будет негативным для Турции. И Сенат, где большинство составляют республиканцы, и Палата представителей, где в большинстве демократы, довольно единодушны в том, чтобы не допустить на турецкий рынок российский ЗРК нового поколения.О том, почему появление F-35 в турецком небе так неприятно для американцев, мы уже рассказывали в другой статье. Поэтому сейчас совсем коротко: появление в одних руках российского ЗРК и американского стелс-истребителя позволит туркам создать почти идеальный радиоэлектронный портрет F-35, причем в разных погодных условиях, в разном рельефе местности, на любых доступных дистанциях и так далее. И это будет портрет, снятый именно комплексом С-400, то есть не нуждающийся в дальнейшей адаптации к новым российским системам ПВО.Разумеется, у американцев «подгорает» от того, что такая информация может стать достоянием русской разведки. Иначе просто не объяснить то упорство, с которым США отталкивают своего ключевого, без малейшего преувеличения (более важны для США в Европе только Великобритания и Германия), союзника. Видимо, риск потерять все секреты своего основного ударного самолета, только-только идущего на смену более старым моделям, настолько непереносим, что Вашингтон готов скорее отрубить одно из своих бесчисленных щупалец.Но с американцами все более-менее понятно. Гораздо интереснее позиция самой Турции, а также общественного мнения этой страны. И вот тут нас, действительно, ожидает много интересного…Прежде всего нужно отметить, что в Турции очень многие возмущены такой позицией Вашингтона. Нельзя сказать, что общество единодушно, но на турецких форумах преобладает резко негативная оценка происходящего. В частности, многие требуют отказаться от F-35, а также от участия в его производстве. Заодно авторы гневных комментариев требуют возместить деньги, потраченные Турцией на эту программу.Много голосов в пользу сохранения контракта с Россией. Более того, многие указывают на то, что на F-35 свет клином не сошелся, и его вполне можно заменить на какой-то другой самолет. Например, на российский Су-57…Понятно, что эмоциональные высказывания досужей интернет-публики сами по себе не являются руководством к действию для турецкого руководства. И все-таки это то самое общественное мнение, которое так или иначе приходится учитывать и Эрдогану, и турецким военным, и руководству турецких спецслужб. Поэтому совсем списывать их со счетов мы все-таки не станем.А вот что действительно интересно, так это вопрос, действительно ли российский Cу-57 может заменить для Турции американский F-35. И насколько мы сами готовы поставлять Анкаре один из самых передовых своих самолетов, вопрос тоже далеко не праздный…Строго говоря, Су-57 и F-35 не являются аналогами и вряд ли когда-нибудь станут полноценной заменой друг друга. Наш самолет, по имеющейся информации, создан скорее для завоевания превосходства в воздухе. Нет, работать «по земле» он тоже может, но все-таки это не основное его предназначение.А вот американец является в первую очередь ударным самолетом, истребительный функционал которого в очень сильной степени зависит от других систем, прежде всего самолетов ДРЛОиУ и РЭБ. В идеальной ситуации, когда F-35 получает всю необходимую информацию о противнике от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и не нуждается во включении собственного радара, он может быть весьма грозным истребителем. И это неудивительно: скрытность позволит подойти к противнику незамеченным, а хорошее ракетное вооружение уверенно поразит цель.Но одна из проблем Турции именно в том и состоит, что у неё нет полноценного парка летающих радаров. А значит, имеющимся у неё F-35 нужно было бы действовать в жесткой привязке к американцам, либо лезть на этом летающем арсенале в бой на средних и ближних дистанциях, где уже и от старенького МиГ-29 можно огрести по самое сопло.Соответственно, покупка Су-57 была бы для Турции весьма неплохим ходом, тем более что имеющийся у неё в наличии парк F-16, этих универсальных рабочих лошадок конца прошлого века, под прикрытием наших «сушек» смог бы неплохо справляться с ударными функциями. Во всяком случае, это верно применительно ко всем вероятным противникам Турции в регионе, кроме Израиля. Хотя и для последнего это стало бы серьезным вызовом.Чисто гипотетически можно рассмотреть и ситуацию, когда в пару к Су-57 Турция закупает некоторое количество Су-34. Это очень мощный фронтовой бомбардировщик, являющийся заодно и большим универсалом – в зависимости от имеющегося на борту вооружения он может успешно атаковать огромный спектр целей, от бандитского блиндажа до авианосца. Кроме того, больший, по сравнению с F-16, радиус применения российского ударного самолета делает его почти «стратегом» для всего ближневосточного региона. Может это заинтересовать Анкару? Безусловно…Наверное, многие укажут на сомнительную выгодность от таких поставок для самой России. Ведь, как ни крути, Анкара сама претендует на роль региональной державы, и это, при определенных раскладах, может в перспективе привести к столкновению России и Турции где-нибудь на побережье Каспия или Персидского залива.Все так, Турция действительно «себе на уме». Записывать её в бескомпромиссные союзники Москвы было бы, мягко говоря, сомнительно. Но все-таки нужно понимать, что главный противник сейчас – США и их союзники, тот самый алчный «золотой миллиард», которому для хорошего пищеварения просто необходимо кого-нибудь время от времени переваривать.А значит, любое ослабление этого коллективного антироссийского колосса – безусловное благо для Москвы. Пусть даже и с рисками, и с возможными издержками. И пробежавшая сейчас между Вашингтоном и Анкарой кошка действительно окрашена в бело-сине-красные тона. Хотя она, конечно, на самом деле черная.Такой вот парадокс… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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