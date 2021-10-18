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F-35 не предлагать: Турция придумала "русский план" на угрозу США

18 октября 2021, 13:35  •  35 • Политика
В Турции предупредили, что могут закупить истребители в России в случае отказа США продавать истребители F-16 вслед за F-35. Ранее Турция приобрела у России систему ПВО ЗРК С-400 вместо американской системы Patriot.
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что страна может заключить контракт на поставку истребителей Су-35 и Су-57 из России вместо американских F-16.
По словам представителя турецких властей, такая сделка с Россией возможна, если США заморозят поставки своих самолётов.
"Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57", - передаёт "РИА Новости" предупреждение турецкого чиновника. По его словам, промышленность Турции "делает всё, чтобы обеспечить нашу безопасность" и страна всегда сможет найти выход при необходимости.
Ранее стало известно о программе по покупке Турцией 40 истребителей F-16V Block после того, как эту страну США исключили из программы по приобретению новейших F-35 Lightning II. Что произошло после поставки из России в Турцию ЗРК С-400.
Как стало известно, из-за исключения Турции из проекта F-35 выросла цена двигателя истребителя, так как часть комплектующих производилась на турецких заводах.

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