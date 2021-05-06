F-35 не поможет даже "кузен": В США признали уязвимость своих истребителей перед Су-57

Русский истребитель Су-57 опасен даже для боевого тандема F-35 с его "кузеном" F-22, признал автор американского интернет-издания Business Insider. По его словам, пока у американцев нет другой альтернативы, Пентагон должен использовать имеющиеся самолёты пятого поколения в связке, а не ставить под сомнение целесообразность производства F-35.

ВВС США должны сохранить тандем самолётов пятого поколения F-35 и F-22, чтобы противостоять новейшим истребителям России и Китая, пишет обозреватель американского портала Business Insider Бенджамин Бримелоу.

По его словам, в Конгрессе США зря ставят под сомнение целесообразность производства истребителей F-35. Так, сенаторы дали понять командованию американских ВВС, что дополнительного финансирования для данной программы ждать не стоит, напоминает автор статьи.

Бримелоу со ссылкой на мнение военных утверждает, что F-35 и его "кузен" F-22, имеющиеся в распоряжении США, незаменимы для воздушных боёв с соперниками. Однако даже этот тандем уязвим перед русским Су-57, признаёт американец, отмечая его внушительный боевой арсенал.

"В четырёх внутренних отсеках фюзеляжа размещаются ракеты "воздух - воздух", и ещё несколько ракет могут быть прикреплены под крыльями. Этот истребитель также оснащён 30-мм авиационной пушкой, предназначенной для ближнего боя", - говорится в статье эксперта.

Он также подчёркивает, что козырем Су-57 являются средства радиоэлектронной борьбы, а в ближайшее время истребитель планируют оснастить гиперзвуковым оружием. Более того, вскоре к русскому самолёту присоединится беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник", с которым он также сможет работать в тандеме.