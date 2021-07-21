F-35 могут сделать польский бюджет "беспросветным"

В Польше обсуждают доклад об американских истребителях нового поколения F-35, стоимость обслуживания которых может нанести серьёзный ущерб бюджету страны.

Доклад об американских истребителях был подготовлен компанией GAO. Исследование показало, что час полёта F-35 может стоить 33 тысячи долларов. Однако для Польши эта цена может стать ещё выше. В стране уже подсчитали, что стоимость эксплуатации самолётов может быть выше на 20%. Всему виной отсутствие в Польше собственного логистического центра по обслуживанию истребителей нового поколения. Все запчасти приходят напрямую из США. Об этом сообщает "Военное обозрение".

С проблемами обслуживания сталкиваются и США. По словам главы комитета по вооружённым силам палаты представителей США Адама Смита, десятки F-35 простаивают на авиабазах из-за сложной системы логистики запасных частей. Порой доходит до смешного: чтобы поменять обыкновенный топливный шланг, приходится ждать по полгода. На данный момент на аэродромах США ждут ремонта 43 истребителя F-35.

Стоит отметить, что интерес Варшавы к самолётам F-35 на данный момент очень высок. Польша собирается закупить американские истребители пятого поколения для нужд ВВС.

Комментаторы польских изданий отмечают, что покупка F-35 может окончательно превратить польский бюджет в "беспросветно дефицитный". Кроме того, один из польских читателей заявил, что "полёты на истребителях F-35 заменят Польше полёты в космос".