F-35 как на ладони: Эксперт объяснил, почему русские "не плачут", продавая C-400 странам альянса

Американские военные чиновники неоднократно говорили о том, что покупка Турцией C-400 ставит под угрозу истребитель F-35. Дело в том, что непосредственная близость российских систем позволит русским шпионить за управлением американскими истребителями, говорит генерал Тод Уолтерс, возглавляющий Командование США в Европе.

По его словам, в таком случае российские военные смогут с легкостью расшифровать F-35 и узнать все его уязвимые места. При этом истребители уже работали недалеко от российских С-400, развернутых в Сирии, и это американцев, казалось, не смущало.

Профессор электронных и радиотехнических систем в Лондонском городском университете и член правления Ассоциации Старых Воронов Дэвид Стапплс в свою очередь отметил, что Россия, поставляя C-400 в Турцию, фактически получает возможность следить за технологиями НАТО, поскольку будет находиться в непосредственной близости от объектов.

Майкл Кофман, старший научный сотрудник CNA, некоммерческого научно-исследовательского и аналитического центра в Арлингтоне, штат Вирджиния, замечает, что паники вокруг F-35 и С-400 слишком много, притом что вряд ли инженеры США и России будут работать на одних и тех же базах.

Кроме того, эксперт замечает, что русские, в отличие от американцев, совсем не беспокоятся о том, что военные США будут также находиться вблизи C-400 и, казалось бы, смогут раскрыть все секреты установки. Тут, по его словам, стоит учитывать, что С-400, которые Россия продает Турции, являются экспортной версией, немного отличающейся от той, которую используют сами русские.

"Русские не плачут о продаже своих лучших технологий стране НАТО, несмотря на очевидные последствия, которые это может повлечь. Это должно заставить нас задуматься", - сказал он.