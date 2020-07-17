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F-35 и F-22 "теряют нюх" из-за умной обшивки русского Су-57

17 июля 2020, 19:00  •  112 • В мире
Обновлённая система РЭБ "Гималаи" Су-57 способна "обезоружить" хвалёные американские F-35 и F-22. Умная обшивка Су-57 не только сводит к минимуму реализованную на других истребителях "стелс"-технологию, но и может дезориентировать выпущенные противником ракеты.
Одной из сильных сторон российского истребителя Су-57 является система комплекса радиоэлектронной борьбы. РЭБ "Гималаи", интегрированный в самолёт, по сути, выполняет функцию умной обшивки.
В новой модификации комплекс сводит до минимума хвалёную на Западе возможность "стелс"-технологий.
Особенностью данной системы является то, что РБЭ распределён неоднородно на фюзеляже, что позволяет и наводить помехи, и защищать самолёт от ракет с самонаводящимися головками при всех ракурсах и проекциях.
При встрече с этой боевой машиной американские F-35 и F-22 попросту "потеряют нюх": "Гималаи" превосходит дальность пуска ракет класса "воздух-воздух" по радиусу эффективного применения, а значит, пущенная по Су-57 ракета противника будет дезориентирована в пространстве.
Фактически, отмечает издание Topwar, можно говорить о том, что комплекс РЭБ способен "обезоружить" американские F-35 и F-22.

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