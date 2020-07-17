F-35 и F-22 "теряют нюх" из-за умной обшивки русского Су-57

Одной из сильных сторон российского истребителя Су-57 является система комплекса радиоэлектронной борьбы. РЭБ "Гималаи", интегрированный в самолёт, по сути, выполняет функцию умной обшивки.

В новой модификации комплекс сводит до минимума хвалёную на Западе возможность "стелс"-технологий.

Особенностью данной системы является то, что РБЭ распределён неоднородно на фюзеляже, что позволяет и наводить помехи, и защищать самолёт от ракет с самонаводящимися головками при всех ракурсах и проекциях.

При встрече с этой боевой машиной американские F-35 и F-22 попросту "потеряют нюх": "Гималаи" превосходит дальность пуска ракет класса "воздух-воздух" по радиусу эффективного применения, а значит, пущенная по Су-57 ракета противника будет дезориентирована в пространстве.

Фактически, отмечает издание Topwar, можно говорить о том, что комплекс РЭБ способен "обезоружить" американские F-35 и F-22.