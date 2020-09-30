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F-16 Турции совершил смертельный удар по Су-25 - Минобороны Армении

30 сентября 2020, 14:25  •  46 • В мире
Армянское минобороны заявило, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25
В Минобороны Армении сообщили о смертельном ударе турецкого истребителя F-16. По данным военного ведомства, иностранный самолёт сбил армянский Cу-25.
Сообщается, что пилот армянского штурмовика скончался.
В Ереване подчеркнули, что инцидент произошёл в воздушном пространстве Армении.
Ранее Турция заявила о готовности поддерживать Азербайджан в конфликте с Арменией. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган прямо заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель".
В военном ведомстве на вмешательство Анкары в карабахский конфликт отметили, что Турция осуществляет прямую агрессию.
Россия и многие другие государства призывают стороны конфликта к сдержанности.

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