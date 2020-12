F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки

Турция перебрасывает в Ливию 12 истребителей F-16 для охоты на "российские" МиГ-29, участвующие в конфликте на стороне генерала Хафтара. Такую информацию распространили СМИ 16 декабря.

Новость базируется на спутниковых снимках, опубликованных в Twitter-аккаунте Observer IL. На них изображена авиабаза Аль-Ватия в Ливии. В аннотации к фото указано, что база готова к приёму турецких ВВС, а недавно появившаяся разметка говорит о том, что на базе разместят не менее 12 самолётов F-16.

#Libya - #AlWatiyah Airbase - Final preparations of #Turkish Air Force deployment. 2 new aprons painted on both sides of the runways. Marks on the ground indicate that the Airbase will accommodate at least 12 TAF F-16's or other fighters. A-400m ATLAS Airlift or AAR ? #IMINT pic.twitter.com/LFLdOJfHDZ