F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки

Турция перебрасывает в Ливию 12 истребителей F-16 для охоты на "российские" МиГ-29, участвующие в конфликте на стороне генерала Хафтара. Такую информацию распространили СМИ 16 декабря.

Новость базируется на спутниковых снимках, опубликованных в Twitter-аккаунте Observer IL. На них изображена авиабаза Аль-Ватия в Ливии. В аннотации к фото указано, что база готова к приёму турецких ВВС, а недавно появившаяся разметка говорит о том, что на базе разместят не менее 12 самолётов F-16.

#Libya - #AlWatiyah Airbase - Final preparations of #Turkish Air Force deployment. 2 new aprons painted on both sides of the runways. Marks on the ground indicate that the Airbase will accommodate at least 12 TAF F-16's or other fighters. A-400m ATLAS Airlift or AAR ? #IMINT pic.twitter.com/LFLdOJfHDZ — Observer IL (@Obs_IL) December 10, 2020

Ранее неоднократно сообщалось, что советские самолёты МиГ-29 участвуют в военном конфликте в Ливии на стороне генерала Хафтара. При этом никаких доказательств, что машины были переданы ВВС Халифы Хафтара именно Россией, нет.

На основе этих двух фактов рядом СМИ был сделан вывод от том, что Турция отправляет 12 истребителей F-16 для охоты на "российские" МиГ-29. Информационное агентство "ФАН" сообщает, что эскадрилья собственных многофункциональных истребителей в Ливии позволит решить Турции сразу несколько задач. В частности, упоминается воздушное прикрытие как сухопутных подразделений ПНС, так и турецких беспилотников.

Напомним, что в Ливии продолжается вооружённое противостояние между поставленным Западом Правительством национального единства (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Хафтара. Страна фактически разделена на две части. Турция поддерживает ПНС, Россия сохраняет нейтралитет.