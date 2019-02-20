Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выдаст ли Ким Нобелевскую премию мира Трампу?
СК возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке
"Путин точно владеет Белым домом": Запад переполошило предупреждение Р...
В Киеве назначили первого сотрудника антикоррупционного суда
Главная / В мире

Езжайте учиться в Россию: В Индии советуют отправляться за первоклассным медобразованием в РФ - видео

20 февраля 2019, 20:24  •  81 • В мире
Индийская образовательная организация сняла ролик, в котором высоко оценивает медицинское образование в России, и советует ехать за ним именно туда.
В Индии образовательная организация сняла видео, в котором перечисляет многочисленные плюсы медицинского образования в России. Ролик выложен в общий доступ на портале YouTube.
Первым делом в видео отмечается, что полученная в России ученая степень признается по всему миру, а обучение проходит в мультикультурной и ориентированной на студентов среде. Помимо медицинских знаний, студенты получают также знание языка и опыт международного общения. Кроме того, студентам предоставляется комфортное жилье, а также возможности для занятий спортом и других активностей, отмечается в ролике.
Добавляется, что в России со студентами работают профессиональные и вежливые инструкторы. Также подчеркивается, что обучение медицине в России позволит завести полезные знакомства со студентами из других стран мира.
Организация отмечает, что уже сейчас в России учатся медицине порядка 10 тысяч студентов из Индии, и приглашает других также присоединиться к программе обучения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


81
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 00:54
Конфликт Индии и Пакистана: Ждать ли в Сибири азиатских беженцев
20 февраля 2019, 10:39
"Мир моды в трауре": Рак убил Лагерфельда
20 февраля 2019, 04:09
"Опять соврал": Порошенко напомнили, как он добивался внимания Трампа
Загрузка...
20 февраля 2019, 07:24
Звезде Instagram Шупетт может достаться все наследие Лагерфельда
19 февраля 2019, 21:39
Трусы, шкурники и предатели – вот за кого держит Трамп венесуэльских военных
20 февраля 2019, 17:09
Выдаст ли Ким Нобелевскую премию мира Трампу?
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-4...
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с ам...
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
13 февраля 2019, 22:24
Ведущий «России 1» прокомментировал инцидент с украинской журналисткой
13 февраля 2019, 22:39
"С Первого канала её не выгнали, а я выгнал": После изгнания Соколовской Михеев поставил ультиматум гостям с Украины
15 февраля 2019, 03:54
"Оникс", "Яхонт" и "Циркон" отменят похороны "российских надежд": Эксперт разнёс характеристики ракеты NSM
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
18 февраля 2019, 14:39
Уже шел захват складов с оружием, а Януковичу твердили: все хорошо
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.