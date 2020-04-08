«Ежеминутно рискуют своим здоровьем»: Путин предложил установить дополнительные выплаты для борющихся с COVID-19 врачей

Владимир Путин выступил с рядом предложений по борьбе с последствиями распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России. В ходе совещания с главами российских регионов президент призвал установить дополнительные выплаты для медиков, которые напрямую работают с больными вирусом нового типа. Помощь составит от 25 тыс. рублей для младшего медицинского персонала до 80 тыс. рублей для врачей, непосредственно работающих с инфицированными пациентами. Президент также поручил разработать программу поддержки бизнеса, которая обеспечит сохранение занятости. Кроме того, глава государства предложил повысить пособия по безработице до МРОТ и ввести дополнительные выплаты для родителей, которые остались без работы.

Владимир Путин в ходе селекторного совещания с главами российских регионов выступил с рядом поручений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Особенное внимание глава государства уделил работе медиков в сложившихся условиях. Президент рассказал, что на дополнительные выплаты врачам и медперсоналу за повышенную нагрузку выделены 10 млрд рублей.

«Считаю необходимым реализовать ещё одну меру, а именно, на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем», — сказал Путин.

Максимальная сумма доплаты предусмотрена для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, — 80 тыс. рублей в месяц. Для фельдшеров и медсестёр доплата составит 50 тыс. рублей, а для младшего медицинского персонала — 25 тыс. рублей.

Работающие с больными коронавирусом врачи скорой помощи получат выплату в 50 тыс. рублей в месяц, а фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.

Как рассказал президент, в отношении перечисленных категорий медиков также принято решение установить повышенные страховые выплаты по аналогии с личным составом Вооружённых сил РФ.

Экономика и бизнес

Далее глава государства остановился на вопросах экономики, поддержки бизнеса и граждан. Он подчеркнул, что останавливать экономику в сложившихся условиях нельзя.

«При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения», — сказал глава государства, предупредив о разрушительных последствиях подобных запретов.

Президент призвал обеспечить условия, при которых организации и предприниматели вернутся в нормальный график работы. Путин подчеркнул, что сделать это нужно «продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию».

Также глава государства озвучил возможные меры поддержки предпринимателей. Во-первых, он предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Аналогичная мера уже действует в отношении микропредприятий.

Во-вторых, для малого и среднего бизнеса должна быть предусмотрена отсрочка на ближайшие шесть месяцев по всем налогам, кроме НДС. Глава государства указал, что задолженности будут реструктуризованы — гасить их можно будет равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Кроме того, президент поручил правительству при участии ЦБ в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит максимально сохранить занятость и доходы сотрудников.

При этом глава государства подчеркнул, что помогать предлагается в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Тем людям, которые остались без работы, нужно оказывать поддержку напрямую, сказал президент.

В этой связи он напомнил о подписанном ранее указе, устанавливающем дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал. Размер помощи — по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно.

В дополнение к этому раньше срока — в июне — начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно. Здесь президент упомянул о так называемом критерии нуждаемости, который определялся на основе доходов семьи за прошлый год. Глава государства призвал пересмотреть эту практику.

«Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки», — пояснил Путин.

Помимо прочего, президент предложил выплачивать пособие по безработице по верхней планке МРОТ (12 130 рублей) всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года.

«Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно, в дистанционном порядке», — подчеркнул российский лидер.

Для семей, где родители временно оказались безработными, президент предложил предусмотреть дополнительную выплату по 3 тыс. рублей на ребёнка.

В дополнение к этому Путин призвал расширить уже существующие параметры каникул по потребительским и ипотечным кредитам, а также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

В завершение Путин выразил надежду, что Россия сможет преодолеть возникшие на фоне пандемии трудности. Он рассказал, что государство направит поддержку во все требующие этого отрасли.

«Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения, сделаем всё для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются», — сказал глава государства.

Данные по России

В России за прошедшие сутки выявлено 1175 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране в общей сложности зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции в 81 регионе.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, новые случаи выявлены в 56 субъектах РФ.

За весь период борьбы с COVID-19 на территории России по выздоровлении от инфекции выписано 580 человек, 86 из них — за последние сутки. Ещё 63 человека скончались от осложнений, возникших на фоне COVID-19 и других сопутствующих заболеваний.

Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

RT

Отметим, что в настоящее время в России вплоть до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Возможность сокращения этого периода прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как и когда выходить (из режима самоизоляции. — RT) — предстоит ещё принять это решение в зависимости от развития ситуации», — сказал он.

Напомним, что накануне Владимир Путин провёл совещание по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, в ходе которого президент попросил специалистов поделиться своим мнением о том, возможно ли сократить количество нерабочих дней в России.

На вопрос о том, будут ли сокращены нерабочие дни и какое решение Путин принял по итогам состоявшегося накануне совещания с медиками, Песков ответил, что «не было цели принять решение».

По словам Пескова, все участники совещания у российского лидера Владимира Путина «также говорили, что будет понятно где-то на следующей неделе, в конце следующей недели, какой эффект от того режима, в котором мы пребываем сейчас».

Пресс-секретарь добавил, что у России есть «возможность исходить из опыта других стран — и Европы, и Азии, и США, и, уже отталкиваясь от этого, принимать решения».

Между тем глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова вновь высказалась о перспективе развития ситуации с COVID-19 в России. По её словам, в случае благоприятного развития событий перемены произойдут в начале лета.

«Если первые случаи у нас появились в конце февраля, можно говорить о запуске процесса относительно интенсивном с 1 марта. Где-то до начала июня при благоприятном течении событий мы должны потихоньку начать уходить от этой ситуации», — сказала она в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Тестирование на COVID-19 и рекомендации министерств

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о принятом решении существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Для того чтобы у каждого человека при необходимости была возможность проверить своё здоровье и сделать тест, мы приняли решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят такие исследования», — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он добавил, что право тестировать на COVID-19 «получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные».

Премьер также призвал работодателей адаптировать рекомендации Роспотребнадзора под свои условия для обеспечения максимальной защиты от коронавируса, чтобы обеспечить максимальную защиту как для сотрудников предприятия, так и для потребителей их продукции или услуг.

Мишустин подчеркнул важность сохранности здоровья работников. Премьер указал, что в тех случаях, когда перевод на удалённую работу невозможен, требуется соблюсти ряд мер.

«Нужно обеспечить соблюдение безопасной дистанции, организовать работу в несколько смен, разместить людей на разных этажах или в отдельных кабинетах, проверять температуру на входе и в течение рабочего дня, а также обеспечивать работников дезинфицирующими средствами, регулярно проводить дезинфекцию рабочих мест», — пояснил глава кабина.

На фоне сложившейся в России ситуации Минздрав порекомендовал гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью, если нет угрозы жизни и здоровью.

«Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

В свою очередь, Минобрнауки направило письмо ректорам высших учебных заведений с предложением снизить или отменить плату за общежитие на фоне эпидемии.