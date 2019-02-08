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Ежегодное обращение: Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля

08 февраля 2019, 18:54  •  54 • В России
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 20 февраля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Предыдущее обращение состоялось 1 марта 2018 года. Тогда Путин представил новейшее российское вооружение, включая гиперзвуковые ракетные системы «Сармат» и «Кинжал».
 
globallookpress.com © Evgeny Sinitsyn/Xinhua
 

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным обращением к Федеральному собранию 20 февраля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент огласит послание Федеральному собранию 20 февраля, — сказал он. — Подготовка главным образом ведётся в плане контентной работы, но и, что называется, смежные вопросы тоже решаются. По мере прояснения мы будем вас информировать».

На уточняющий вопрос, где именно состоится обращение, Песков ответил, что это произойдёт в Москве, а конкретное место назовут позднее.

Послание президента Федеральному собранию регламентировано Конституцией России. Согласно ст. 84 основного закона, глава государства в ежегодном обращении освещает основные направления внутренней и внешней политики государства. Юридической силой послания не обладают.

С 2000 по 2007 год Путин обращался к Федеральному собранию в апреле и мае. С 2008 по 2010 год послание оглашалось в ноябре, а затем — до 2016 года — в декабре. В 2017 году послание не проводилось, а в 2018-м Путин обратился к парламентариям в марте. Таким образом, предстоящее обращение к парламенту станет для Путина 15-м.

В ноябре 2018 года Песков отметил, что нет регламентированных стандартов, по которым послание должно быть проведено именно в декабре, а потому они могут проводиться и позже.

«В этом, я ещё раз повторяю, нет никакого стандарта — проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже», — сказал Песков.

  • 1 марта 2018 года. Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
  • © Алексей Никольский / РИА Новости

«Послушайте сейчас»

Значительная часть послания в марте 2018 года была посвящена обороноспособности страны. Путин рассказал парламентариям об успехах России в области перевооружения и разработке современных образцов оружия.

«Оснащённость вооружённых сил современным оружием возросла в 3,7 раза. На вооружение принято более 300 новых образцов военной техники. В состав стратегических ядерных сил поступило 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок, 3 ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей», — сказал глава государства.

Путин также сообщил, что численность военнослужащих по контракту в армии возросла в 2,4 раза, а укомплектованность вооружённых сил доведена до 95—100%. Более того, Путин отметил и ликвидацию многолетних очередей на жильё для военнослужащих — срок ожидания сокращён в шесть раз.

В частности, президент рассказал о разработке нового комплекса с межконтинентальной ракетой «Сармат».

«При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полёта, что затрудняет её перехват средствами ПРО. Дальность новой тяжёлой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем у «Воеводы». «Сармат» будет оснащён широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО», — подчеркнул Путин.

Послание президента вновь может пройти в сопровождении видео-иллюстраций

Кроме того, глава государства рассказал о ядерной установке для ракеты Х-101, которая позволяет в «десятки раз» увеличить дальность полёта. Также разработана система «Кинжал», которая способна развивать скорость выше скорости звука в десять раз.

«Даже удивительно, но, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, всё-таки Россия оставалась и остаётся крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — добавил Путин.

«Отсечь всё, что тормозит движение»

В 2018 году послание состоялось 1 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Мероприятие продлилось рекордные 1 час 58 минут. Предыдущий рекорд по длительности поставил занимавший в 2009 году пост президента Дмитрий Медведев, который выступал с обращением 1 час 39 минут. 

В мартовском послании Путин указал на происходящие в мире изменения, связанные с высокой скоростью развития технологий. При этом он подчеркнул, что Россия готова для «настоящего прорыва».

«Повторю: изменения в мире носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа, — сказал президент. — Нужно принять давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения. Отсечь всё, что тормозит наше движение, мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя».

Отметил Путин и снижение уровня бедности. Так, он рассказал, что в 2000 году за чертой бедности находилось 29% населения России, а в 2012 году — уже 10%. Однако впоследствии эта цифра выросла.

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«Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 млн граждан. Конечно, это не 42 млн, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много. Даже работающие люди живут очень скромно», — подчеркнул Путин.

В числе механизмов снижения бедности Путин назвал уравнение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, что получилось сделать «впервые в новейшей истории». Президент также обозначил необходимость обеспечить долгосрочный рост доходов граждан, создать рабочие места и как минимум вдвое снизить уровень бедности за ближайшие шесть лет.

Рассказал Путин и о принимаемых государством мерах в области демографии. Он отметил, что численность трудоспособного населения сократилась на 1 млн человек в 2017 году, в связи с чем необходимо «ответить на эти вызовы» и создать условия для роста рождаемости.

«Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили её. Продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребёнка. За пять лет свыше полумиллиона семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки», — сказал глава государства.

На меры демографического развития в следующие шесть лет будет направлено 3,4 трлн рублей из государственного бюджета, подчеркнул Путин.

«Это большая, но не запредельная, реалистичная цифра. Это на 40% больше, чем за предыдущие шесть лет. В 2012—2017 годах мы с вами направили на эти цели 2,47 трлн рублей», — добавил президент.

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