«Ежегодно, а не только к юбилеям»: Путин о материальной помощи ветеранам ко Дню Победы

• 64 • В России

В среду, 12 декабря, президент России Владимир Путин провёл в Кремле заседание организационного комитета «Победа», посвящённое подготовке к празднованию 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Глава государства заявил, что единовременную материальную помощь ветеранам нужно оказывать каждый год, а не только к юбилеям Победы. RT вёл прямую трансляцию.