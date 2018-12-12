Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Позитивный шаг" в ответ на "акт агрессии": Порошенко дал по...
Эксперт прокомментировал рекордную цену на европейский газ для Украины
Опоздали с арестом: В день теракта в Страсбурге полиция не застала стрелка дома
Порошенко объявил о начале очередной войны с Россией
Главная / В России

«Ежегодно, а не только к юбилеям»: Путин о материальной помощи ветеранам ко Дню Победы

12 декабря 2018, 15:39  •  64 • В России
В среду, 12 декабря, президент России Владимир Путин провёл в Кремле заседание организационного комитета «Победа», посвящённое подготовке к празднованию 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Глава государства заявил, что единовременную материальную помощь ветеранам нужно оказывать каждый год, а не только к юбилеям Победы. RT вёл прямую трансляцию.
 
 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

64
Источник
Похожие новости
11 декабря 2018, 23:24
«Увеличит мощь «крылатой пехоты»: на что будет способен новейший российский миномёт
11 декабря 2018, 21:54
На Украине во второй раз выставили на торги крымский «Норд»
11 декабря 2018, 21:54
Путин заступился за Бутину и пообещал проверить дело «Нового величия»

12 декабря 2018, 15:39
Замять не получилось: прокуратура требует завести дело на полицейских, скрывших наезд школьницы на сотрудников ДПС
11 декабря 2018, 20:09
«Имеем дело с иностранной спецслужбой»: в центре кибербезопасности ФСБ рассказали об атаках на российские ресурсы
12 декабря 2018, 04:24
Сергей Шахрай, соавтор Основного Закона РФ от 1993 года: Задумывали-то «конституционную монархию». Но для людей президент - все равно главный
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве ...
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
12 декабря 2018, 02:54
На Украине смакуют «решение Гааги по Крыму» (Руслан Осташко)
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не...
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления д...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
09 декабря 2018, 09:54
Боевые машины Евросоюза против французского майдана: Глобалистам раскрыли глаза на ″проект для мира″
07 декабря 2018, 12:24
Все ради выборов: Что ждет Украину после отказа от «Большого договора» с Россией
07 декабря 2018, 12:24
Русские С-300 Асада не спасут: Израиль продолжает бомбить Сирию
10 декабря 2018, 16:39
Славите бандеровцев? Придется платить по искам их жертв
10 декабря 2018, 21:39
"Тела выгрузили, БТР уехал": В донецких СМИ сообщили о подготовке провокации ВСУ "с мертвечиной"
06 декабря 2018, 18:24
Как эсминец США «продемонстрировал» бегство от нашего корабля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.