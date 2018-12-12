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«Ежегодно, а не только к юбилеям»: Путин о материальной помощи ветеранам ко Дню Победы
12 декабря 2018, 15:39 • 64 • В России
В среду, 12 декабря, президент России Владимир Путин провёл в Кремле заседание организационного комитета «Победа», посвящённое подготовке к празднованию 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Глава государства заявил, что единовременную материальную помощь ветеранам нужно оказывать каждый год, а не только к юбилеям Победы. RT вёл прямую трансляцию.
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