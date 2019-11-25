Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Машинный коэффициент: как изменятся цены на новые автомобили после повышения ути...
Михаил Мень станет главой «Российского экологического оператора»
Кибератаку на выборах в США могла организовать Украина - сенатор Кеннеди
Глава ПМР: Нам нужен иммунитет от политической нестабильности в Молдове
Главная / Политика

Ежегодная большая пресс-конференция Путина 19 декабря состоится в ЦМТ

25 ноября 2019, 19:09  •  20 • Политика

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина 19 декабря состоится в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли пресс-конференция в ЦМТ, как и в последние несколько лет.

Нынешняя пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года. Данный формат, когда глава государства в течение нескольких часов в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов, традиционно привлекает повышенное внимание общественности и СМИ.

Первоначально местом встречи российского лидера с журналистами был Круглый зал в 14-м корпусе Кремля, входивший в комплекс зданий резиденции главы государства. Он был рассчитан примерно на 800 мест. С 2012 года в связи со сносом этого корпуса встречи президента со СМИ были перенесены в Центр международной торговли на Краснопресненской набережной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
25 ноября 2019, 14:39
"Пенсия в 25 тысяч рублей": Сатановский дал Грефу месяц на исполнение обещаний Стратегии-2020
25 ноября 2019, 11:24
"Вот же скряги! Их там злоба распирает": Садальский иронично отругал следователей за новые дела о коррупции
25 ноября 2019, 17:54
Михаил Мень станет главой «Российского экологического оператора»
25 ноября 2019, 17:54
Кибератаку на выборах в США могла организовать Украина - сенатор Кеннеди
25 ноября 2019, 12:39
Лавров заявил, что Россия настроена на всестороннее развитие отношений с Непалом
25 ноября 2019, 08:09
Руководить Тулуном будет заместитель попавшего в ДТП мэра
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2019, 07:24
"Лукашенко в отчаянии". США объявили войну за Белоруссию (Telegram. Обзор)
20 ноября 2019, 04:39
Испортивший воздух на камеру конгрессмен США стал поводом для нового анекдота про газ, Украину и Штаты
22 ноября 2019, 02:09
Блокируем Крым, "шутки кончились!": Украинский чиновник заявил о своём плане "переворота"
25 ноября 2019, 08:09
Ту-16 гнал к земле с термоядерной бомбой, а у "командирского состава всё холодело внутри"
25 ноября 2019, 04:54
"Идиот... Это мы поняли ещё по Иловайску": Даже после разоблачения вброса в Киеве идут "унитазные споры"
21 ноября 2019, 09:54
Русский адмирал философски ответил Киеву на обвинения в краже унитазов и плафонов
21 ноября 2019, 00:09
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.