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Ездят по ушам
13 ноября 2019, 00:24 • 74 • Карикатуры
Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать антироссийские ограничительные меры.
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