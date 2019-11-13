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Ездят по ушам

13 ноября 2019, 00:24  •  74 • Карикатуры
© Виталий Подвицкий
Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать антироссийские ограничительные меры.

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