Ездить нельзя, покупать можно: Депутаты Госдумы потратились на зарубежные метры

Депутаты Госдумы и их близкие родственники потратились на зарубежные метры. Из-за пандемии большую часть года ездить за границу было нельзя, но покупать зарубежную недвижимость никто не запрещал.

В собственности Рифата Шайхутдинова есть половина хутора, расположенного в Финляндии. Его супруга– владелица жилого дома в Италии. На Андрея Барышева зарегистрирована квартира в Испании. В той же стране есть имущество у жены Вадима Белоусова. Речь идёт о квартире, доме и земельном участке.

Испания в принципе популярна. Владельцами недвижимости там являются Александр Брыскин, а также жёны Николая Валуева, Валерия Газзаева и Константина Затулина. Член думского комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарёв не стал себя ограничивать и приобрёл сразу три квартиры.

Владельцем квартиры в Латвии является Татьяна Кривенко. Две квартиры есть у Владислава Третьяка. Дети Абдулгамида Эмиргамзаева зарегистрированы как владельцы дома и кусочка латвийской земли.

Вложила средства в покупку квартиры в Болгарии жена Сергея Пахомова. В этой же стране по паре квартир имеется у жён Юрия Олейникова и Михаила Бурелавы. Хозяином квадратных метров на территории Великобритании является Владимир Блоцкий, Швейцарии и на Кипре – супруга Валерия Гартунга.

В ряде случаев эта недвижимость была зарегистрирована до 2020 года.