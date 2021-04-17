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Ездить нельзя, покупать можно: Депутаты Госдумы потратились на зарубежные метры

17 апреля 2021, 05:10  •  58 • Политика
Депутаты Госдумы и их близкие родственники потратились на зарубежные метры. Из-за пандемии большую часть года ездить за границу было нельзя, но покупать зарубежную недвижимость никто не запрещал.
В собственности Рифата Шайхутдинова есть половина хутора, расположенного в Финляндии. Его супруга– владелица жилого дома в Италии. На Андрея Барышева зарегистрирована квартира в Испании. В той же стране есть имущество у жены Вадима Белоусова. Речь идёт о квартире, доме и земельном участке.
Испания в принципе популярна. Владельцами недвижимости там являются Александр Брыскин, а также жёны Николая Валуева, Валерия Газзаева и Константина Затулина. Член думского комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарёв не стал себя ограничивать и приобрёл сразу три квартиры.
Владельцем квартиры в Латвии является Татьяна Кривенко. Две квартиры есть у Владислава Третьяка. Дети Абдулгамида Эмиргамзаева зарегистрированы как владельцы дома и кусочка латвийской земли.
Вложила средства в покупку квартиры в Болгарии жена Сергея Пахомова. В этой же стране по паре квартир имеется у жён Юрия Олейникова и Михаила Бурелавы. Хозяином квадратных метров на территории Великобритании является Владимир Блоцкий, Швейцарии и на Кипре – супруга Валерия Гартунга.
В ряде случаев эта недвижимость была зарегистрирована до 2020 года.

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