«Её деятельность тянет на Гаагский трибунал»: почему Трамп назначил директором ЦРУ экс-начальницу пыточной тюрьмы

Американские сенаторы внимательно изучат биографию кандидата на пост директора ЦРУ Джины Хэспел, об этом заявил республиканец Джон Маккейн. В частности, законодатели намерены выяснить, как Хэспел относится к пыткам во время допросов подозреваемых. Известно, что она руководила пыточной тюрьмой ЦРУ «Кошачий глаз». Ранее европейские правозащитные организации даже призывали Берлин арестовать Хэспел, если она появится в Европе. Почему Дональд Трамп не остановился на более нейтральном кандидате на должность главы спецслужбы — в материале RT.

Сенат США внимательно изучит биографию кандидата на пост директора Центрального разведывательного управления Джины Хэспел перед тем, как одобрить её назначение. Об этом заявил сенатор Джон Маккейн, занимающий пост председателя комитета верхней палаты конгресса по делам вооружённых сил.

Сенатор отметил, что использование разведывательными структурами пыток после событий 11 сентября «растратило драгоценный моральный авторитет» правительства. Маккейн уверен, что это было ошибочное решение, последствия которого до сих пор дают о себе знать. При этом, добавил сенатор, согласно действующему законодательству США, пытки находятся под запретом, и любой кандидат на должность директора ЦРУ должен безоговорочно отстаивать эти нормы.

«Пытки заключённых в тюрьмах США в течение последнего десятилетия были одной из самых мрачных страниц в истории Америки», — подчеркнул Маккейн. Поэтому Джина Хэспел должна разъяснить сенату, каким образом она участвовала в программе допросов ЦРУ. Также кандидат на пост главы управления расскажет сенаторам о своём отношении к пыткам.

Напомним, 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп совершил кадровые перестановки: Майк Помпео, занимавший на протяжении года пост директора ЦРУ, был назначен на должность госсекретаря, а на ставшее вакантным место главы разведывательного управления Трамп предложил кандидатуру заместителя Помпео — Джины Хэспел. Таким образом, директором ЦРУ впервые в истории станет женщина.

Джина Хэспел родилась 1 октября 1956 года. Как следует из официальных данных, в 1985 году она поступила на службу в ЦРУ, где занималась оперативной деятельностью за границей, а также возглавляла резидентуры в ряде государств. По понятным причинам большая часть сведений, связанных с деятельностью Хэспел, засекречена.

Американские мясники

Однако, как утверждает пресса, Хэспел причастна к функционированию печально известных секретных тюрем ЦРУ за рубежом. Об этом узнали в 2014 году, после публикации доклада Специального комитета по разведке сената США, посвящённого расследованию случаев применения пыток сотрудниками разведки.

Предположительно, в 2002 году Хэспел возглавляла в Таиланде одну из пыточных тюрем ЦРУ под названием «Кошачий глаз», где в числе прочих содержались подозреваемые в связях с «Аль-Каидой»*.

Напомним, после терактов 11 сентября 2001 года американские спецслужбы бросили все силы на борьбу с одной из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций. Для того чтобы формально обойти нормы национального законодательства, запрещающего пытки, ЦРУ создало за рубежом сеть секретных тюрем, где к задержанным применялись истязания — «расширенная техника ведения допроса». В их числе были избиения, лишение сна на несколько дней, оглушение музыкой, имитация утопления, замораживание, сверление дрелью зубов и так далее. При этом многие из людей, подвергшихся истязаниям, не были причастны к террористической деятельности.

Самая знаменитая зарубежная тюрьма ЦРУ расположена на военно-морской базе США в заливе Гуантанамо. Хотя в 2009 году Барак Обама издал указ о закрытии всех секретных тюрем, Гуантанамо функционирует до сих пор — Дональд Трамп в январе 2018 года отменил указ своего предшественника о её закрытии.

Одним из первых заключённых, подвергшихся пыткам после 11 сентября, стал Абу Зубейда, который, предположительно, входил в число руководителей «Аль-Каиды» и был приближённым Усамы бен Ладена. В ходе допросов, проводимых в том числе и в тюрьме «Кошачий глаз», он так и не смог подтвердить ЦРУ наличие у «Аль-Каиды» оружия массового поражения. В результате продолжительных пыток он лишился одного глаза.

Reuters

Участие Джины Хэспел в организации допросов с применением пыток, возможно, и не ограничивается руководством одной из тюрем. 13 марта 2018 года экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден сообщил в своём Twitter о том, что Хэспел играла «ключевую роль» в системе пыток.

«Новый директор ЦРУ играла ключевую роль в применении пыток к подозреваемым и в их незаконном сокрытии. Её имя указано в сверхсекретном документе, согласно которому все записи (пыток. — RT) должны быть уничтожены, чтобы не попасть в конгресс. Невероятно», — написал Сноуден.

Кроме того, в прошлом году германское представительство Европейского центра по конституционным правам и правам человека (ECCHR) обратилось к властям ФРГ с просьбой выдать ордер на арест Хэспел по делу о пытках. Как заявил тогда руководитель правозащитной группы Вольфганг Калек, высокопоставленная сотрудница ЦРУ должна быть арестована в том случае, если направится в Германию или Европу. Однако никакой реакции со стороны германской прокуратуры на просьбу правозащитников пока не последовало.

«Образцовый офицер»

В 2003 году Хэспел возглавила аппарат директора Контртеррористического центра ЦРУ Хосе Родригеса. Она продолжила работать с Родригесом и после того, как его повысили до руководителя Национальной службы тайных операций.

В 2007 году вокруг Родригеса и его подчинённой разразился громкий скандал: по данным СМИ, именно Хэспел в 2005 году руководила уничтожением улик, доказывающих применение сотрудниками управления пыток, — речь шла о многочасовых видеозаписях допросов.

Хотя правительственное расследование против должностных лиц ЦРУ длилось порядка трёх лет, в итоге никому так и не были предъявлены обвинения. Власти объяснили это истечением срока давности для возбуждения уголовного дела.

Кондолиза Райс

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Пытая задержанных, сотрудники ЦРУ действовали по распоряжению администрации Джорджа Буша. Как стало известно из доклада комитета сената по разведке, опубликованного в 2009 году, первой разрешение на применение пыток дала Кондолиза Райс, занимавшая в те годы пост советника президента по национальной безопасности. Впоследствии Буш-младший сам признавался в том, что разрешил спецслужбам истязать подозреваемых.

После почти десятилетия нахождения у власти в США демократов новая администрация готова вернуться к старым методам. При Бараке Обаме Хэспел хотя и не пошла под суд, но столкнулась с проблемами в продвижении по службе — в 2013 году сенат отказался утвердить её кандидатуру на должность директора Национальной службы тайных операций. Хэспел и так фактически возглавляла подразделение, однако ей пришлось довольствоваться постом заместителя директора службы.

По мнению экспертов, это было связано вовсе не с приверженностью администрации Барака Обамы принципам законности. Различия между демократами и республиканцами носят не стратегический, а лишь тактический характер — представители Демпартии стараются действовать более завуалированно, чем республиканцы.

С победой на президентских выборах республиканца карьера Хэспел снова резко пошла в гору — уже в начале 2017 года она стала заместителем директора ЦРУ, ответственным за сбор и анализ разведданных, контрразведывательной информации, а также тайные операции и связи с иностранными разведслужбами.

Следует отметить, что ряд высокопоставленных представителей Демократической партии США выступили против этого назначения, припомнив Хэспел её предполагаемую причастность к организации пыток. Впрочем, формально Хэспел — образцовый американский гражданин и даже имеет ряд государственных наград.

Её предшественник на посту директора ЦРУ Майк Помпео завил, что Хэспел является «образцовым офицером разведки и преданным патриотом».

«Жёсткость, переходящая в жестокость»

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Хэспел будет утверждена на пост главы ЦРУ, несмотря на видимую обеспокоенность демократов. Сегодня люди, придерживающиеся весьма радикальных взглядов, спокойно занимают руководящие посты в США, пояснил эксперт.

«Со стороны правозащитного сообщества в США реакция также бывает очень выборочной — только когда речь идёт о нарушении прав тех, кого в Америке любят, — добавил Брутер. — А в других случаях американские правозащитники молчат или говорят, что это необходимо для национальной безопасности. Они хорошо знают, когда нужно открывать рот, а когда нужно его держать закрытым».

Штаб-квартира ЦРУ

Reuters

Эксперты высказывают разные точки зрения, рассуждая о причинах, побудивших Трампа назначить на пост директора ЦРУ столь неоднозначную фигуру, как Джина Хэспел. По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, Хэспел была фактически куратором программы пыток и заведовала тайными тюрьмами не только в Азии, но и в Европе. В целом «её деятельность тянет на Гаагский трибунал», считает эксперт.

«И то, что она, по сути, стоит на пороге тюрьмы, куда её могут отправить в любой момент, делает её очень зависимой от политического руководства. Она выполнит абсолютно любой приказ, и именно поэтому её и назначили директором ЦРУ. По сути, речь идёт о постановке ЦРУ под личный контроль Трампа и его окружения», — подчеркнул Дмитрий Евстафьев в интервью RT.

Владимир Брутер полагает, что Трамп не остановился на более нейтральном кандидате прежде всего по той причине, что он сам противник умеренности в политике.

«Отставка Тиллерсона с поста госсекретаря тоже связана с этой тенденцией. Трамп пришёл к власти с командой людей, олицетворяющих взвешенный подход и национал-прагматический курс. Но они уже не нужны ему, Трамп взял курс на национал-гегемонию, упор будет делаться на крайне правых республиканцев, а не на хороших профессионалов, способных к диалогу. Главная отличительная черта нового госсекретаря в том, что он вообще не способен к переговорам, он этим никогда не занимался. Но во главу угла сегодня ставится только жёсткость, переходящая в жестокость», — подвёл итог эксперт.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.