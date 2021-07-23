Её даже никто не ищет: Диспетчер "Боинга" MH17 исчезла ещё в 2014-м

Диспетчер "Боинга" рейса МН17, который разбился в 2014 году, внезапно исчезла из поля зрения после трагедии. О том, где она сейчас и жива ли, никто не знает до сих пор.

Диспетчер Анна Петренко, которая вела разбившийся "Боинг" МН17, исчезла, и никто её не разыскивает с 2014 года. Неясно, жива ли девушка, никакой информации о ней нет. Ситуация вызывает вопросы.

Есть предположения, что Анна уехала за границу после того, как случилась трагедия.

Петренко вела "Боинг" на протяжении 14 минут и разрешила ему отклониться влево на одном из участков - об этом просил экипаж.

Некоторые журналисты считают, что Анна Петренко была участницей провокации против России, что подтверждают расследования. А чтобы избежать наказания и заодно общественного порицания, уехала из России за границу. Она и её родственники сменили все контакты и недоступны.

Напомним, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. Он был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области ракетой, которую выпустили из ЗРК "Бук". Самолёт разрушился на несколько частей, обломки упали около населённых пунктов в ДНР.

Эта авиакатастрофа стала самой крупной в истории с 2001 года. Все пассажиры и экипаж погибли - 289 человек.