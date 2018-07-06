Эймсбери и Солсбери. За отравлениями стоит ЦРУ? • 156 • Аналитика



Сначала полиция предположила, что отравление стало следствием передозировки наркотиков: пациенты, как поговаривают, имели склонность к опытам по расширению сознания. Но уже скоро эту версию опровергли, заявив, что потерпевшие стали жертвами боевого отравляющего газа «Новичок»!



Это событие довольно широко освещается в СМИ. И вряд ли имело бы смысл ещё раз подробно говорить об этом, не располагая какой-то эксклюзивной информацией о ходе расследования или состоянии пострадавших, ведь в любой новостной ленте можно получить всю последнюю информацию по данному вопросу. Мы ограничимся лишь констатацией основных фактов.





Прежде всего отметим, что представители Скотленд-Ярда и британских властей опровергли наличие каких-то улик, указывающих на Россию как на возможного организатора данного преступления. Не найдена ими и связь этого дела с «делом Скрипалей», которое ещё недавно сотрясало мировые СМИ и активно использовалось для дискредитации России перед ЧМ по футболу.







С другой стороны, такое совпадение просто не может быть случайным: тут тебе и Солсбери, где были отравлены Скрипали, и яд «Новичок», который на дороге не валяется, и британская секретная лаборатория, где как раз и работают с подобными веществами. Все это сосредоточено на довольно небольшом клочке земли, да и во времени разошлось не так сильно, чтобы закрыть на это глаза.



А раз так, у нас есть все основания рассмотреть несколько версий произошедшего: как уже выдвинутых СМИ, так и пока не столь очевидных, но не менее интересных.



Версия первая: это все-таки русские



Наверняка найдутся конспирологи-любители, которые будут утверждать, что это все-таки работа российских спецслужб. «Кровавый тиран Путин», дескать, решил напустить тумана и как можно сильнее запутать следы своих злодеяний.



В принципе, это можно было бы рассматривать всерьез, но при одном условии: если бы у английских следователей были на руках серьезные улики, а России грозили бы серьезные правовые последствия в случае доказательства её причастности к предыдущему инциденту.



Но слабое место этой версии в том, что скандал со Скрипалями уже почти утих, Кремль сумел избежать сколько-нибудь серьезных последствий, а обвинения Великобритании на данный момент интересны мало даже Лондону. И в такой ситуации просто нерационально затевать «вторую серию» скандала, подливая масла в почти затухший огонь.



Поэтому, при всей занимательности подобной конспирологии, она вряд ли заслуживает серьезного к себе отношения. А «демократические журналисты» пусть себе резвятся – такая уж у них работа.



Версия вторая: это очередная провокация самих британцев, как раз желающих привлечь внимание к почти затухшему скандалу.



Что ж, это уже кажется чуть более адекватным и правдоподобным. Скандал для внутреннего пользования всегда можно использовать для решения каких-то внутриполитических целей: выборных, например. Или потребовать больше бюджетных денег – тоже вполне себе выгодное дельце.



Но в этой версии смущает скорость, с которой англичане поспешили уведомить общественность в отсутствии у нового дела русского следа и какой-либо связи с «делом Скрипалей». Без этого ведь настоящего скандала не получится, а общественность (и политики из конкурирующей партии), чего доброго, может задаться вопросом о компетентности властей и правоохранительных органов. И действительно, развели бардак, сильнейшее отравляющее вещество свободно кочует по стране, люди травятся, а никто за это ответственности не несет.



Вообще, ни в одном государстве власть не любит демонстрировать собственное бессилие, потому что это очень плохо влияет на рейтинги. И предполагать, что британцы сами подложили себе такую «свинью», как-то слишком уж неуважительно: у них ведь и правда отличные спецслужбы, мощные аналитические структуры, опытные политики. Это вам не нынешний киевский режим, раз за разом стреляющий себе в ногу, это профи, каких поискать, и относиться к ним надо соответственно. От пенсии до пенсии кому живётся весело?



А раз так, то и эту версию мы, скорее всего, отбросим.



Версия третья: бардак и разгильдяйство



Чисто теоретически мы можем допустить, что в упомянутой выше лаборатории «прохудился» режим секретности, и кто-то смог вынести оттуда боевое отравляющее вещество. Это, конечно, звучит дико, но если окажется правдой, то многое сразу получит объяснение.



С другой стороны, официальный Лондон наверняка постарается скрыть подобную информацию, потому что она моментально развалит все обвинения против Москвы и Путина. И как будет в этом случае выглядеть Тереза Мэй, а также поддержавшие её союзники, объяснять, наверное, не нужно.



Поэтому будем реалистами и согласимся с тем, что, если англичане и найдут какой-то бардак на своей территории, мы все равно о нем не узнаем. Но версия интересная, и на всякий случай будем следить за новостями: а вдруг и проговорятся?



И последняя, наиболее вероятная, версия: ЦРУ использует англичан «втёмную», устраивая на союзной территории травлю отставных агентов и случайно подвернувшихся под руку гражданских.



Эта версия весьма правдоподобна именно в силу того, что и первый, и второй эпизод с отравлениями отлично совпадает с интересами США или определенных американских политических кругов. Судите сами.



Отравление Скрипалей произошло в период, когда ещё не поздно было объявить бойкот чемпионату мира по футболу, проведения которого в России многие наши недруги хотели не допустить буквально любой ценой.



Почему американцы организовали покушение именно в Англии? Ну хотя бы потому, что сама Америка является не самой футбольной страной, да и сборная США на ЧМ не попала. А раз так, демарши американской футбольной федерации вряд ли имели бы серьезные шансы на успех. Сколько может стоить наша безопасность?



А вот Великобритания – совсем другое дело. Она и родоначальница футбола, и обладательница самого популярного внутреннего клубного чемпионата, и путевку на ЧМ в России себе добыла. И если бы такой демарш предприняли англичане, то проведение в России чемпионата мира действительно было бы под вопросом.



Сейчас же у американцев другая нужда – сорвать встречу Трампа и Путина. Точнее, не у всех американцев, а у антитрамповских сил, которых хватает не только в коридорах Конгресса или Сената, но и в том же ЦРУ. И крупный международный скандал может весьма поспособствовать решению этой специфической задачи.



Тем более что и придумывать ничего особенно не надо: «Новичок», Солсбери, Скрипали… Никто ведь ни в какое совпадение не поверит, и все привычно начнут кивать на Россию.



А у Трампа перед встречей с Путиным как раз намечен визит в Лондон. И что ему будут там рассказывать, вопрос пока открытый!



Поэтому, сколько бы у нас ни было версий, не забываем, что только версия американского вмешательства отвечает на вопрос «кому выгодно?» Причем сразу по двум эпизодам!



А это уже симптом. 30 июня в городке Эймсбери, что неподалеку от печально известного Солсбери, были отравлены двое: мужчина и женщина, проживающие, как сказали бы у нас, в гражданском браке. В тот же день в критическом состоянии они были доставлены в больницу.Сначала полиция предположила, что отравление стало следствием передозировки наркотиков: пациенты, как поговаривают, имели склонность к опытам по расширению сознания. Но уже скоро эту версию опровергли, заявив, что потерпевшие стали жертвами боевого отравляющего газа «Новичок»!Это событие довольно широко освещается в СМИ. И вряд ли имело бы смысл ещё раз подробно говорить об этом, не располагая какой-то эксклюзивной информацией о ходе расследования или состоянии пострадавших, ведь в любой новостной ленте можно получить всю последнюю информацию по данному вопросу. Мы ограничимся лишь констатацией основных фактов.Прежде всего отметим, что представители Скотленд-Ярда и британских властей опровергли наличие каких-то улик, указывающих на Россию как на возможного организатора данного преступления. Не найдена ими и связь этого дела с «делом Скрипалей», которое ещё недавно сотрясало мировые СМИ и активно использовалось для дискредитации России перед ЧМ по футболу.С другой стороны, такое совпадение просто не может быть случайным: тут тебе и Солсбери, где были отравлены Скрипали, и яд «Новичок», который на дороге не валяется, и британская секретная лаборатория, где как раз и работают с подобными веществами. Все это сосредоточено на довольно небольшом клочке земли, да и во времени разошлось не так сильно, чтобы закрыть на это глаза.А раз так, у нас есть все основания рассмотреть несколько версий произошедшего: как уже выдвинутых СМИ, так и пока не столь очевидных, но не менее интересных.Наверняка найдутся конспирологи-любители, которые будут утверждать, что это все-таки работа российских спецслужб. «Кровавый тиран Путин», дескать, решил напустить тумана и как можно сильнее запутать следы своих злодеяний.В принципе, это можно было бы рассматривать всерьез, но при одном условии: если бы у английских следователей были на руках серьезные улики, а России грозили бы серьезные правовые последствия в случае доказательства её причастности к предыдущему инциденту.Но слабое место этой версии в том, что скандал со Скрипалями уже почти утих, Кремль сумел избежать сколько-нибудь серьезных последствий, а обвинения Великобритании на данный момент интересны мало даже Лондону. И в такой ситуации просто нерационально затевать «вторую серию» скандала, подливая масла в почти затухший огонь.Поэтому, при всей занимательности подобной конспирологии, она вряд ли заслуживает серьезного к себе отношения. А «демократические журналисты» пусть себе резвятся – такая уж у них работа.Что ж, это уже кажется чуть более адекватным и правдоподобным. Скандал для внутреннего пользования всегда можно использовать для решения каких-то внутриполитических целей: выборных, например. Или потребовать больше бюджетных денег – тоже вполне себе выгодное дельце.Но в этой версии смущает скорость, с которой англичане поспешили уведомить общественность в отсутствии у нового дела русского следа и какой-либо связи с «делом Скрипалей». Без этого ведь настоящего скандала не получится, а общественность (и политики из конкурирующей партии), чего доброго, может задаться вопросом о компетентности властей и правоохранительных органов. И действительно, развели бардак, сильнейшее отравляющее вещество свободно кочует по стране, люди травятся, а никто за это ответственности не несет.Вообще, ни в одном государстве власть не любит демонстрировать собственное бессилие, потому что это очень плохо влияет на рейтинги. И предполагать, что британцы сами подложили себе такую «свинью», как-то слишком уж неуважительно: у них ведь и правда отличные спецслужбы, мощные аналитические структуры, опытные политики. Это вам не нынешний киевский режим, раз за разом стреляющий себе в ногу, это профи, каких поискать, и относиться к ним надо соответственно.А раз так, то и эту версию мы, скорее всего, отбросим.Чисто теоретически мы можем допустить, что в упомянутой выше лаборатории «прохудился» режим секретности, и кто-то смог вынести оттуда боевое отравляющее вещество. Это, конечно, звучит дико, но если окажется правдой, то многое сразу получит объяснение.С другой стороны, официальный Лондон наверняка постарается скрыть подобную информацию, потому что она моментально развалит все обвинения против Москвы и Путина. И как будет в этом случае выглядеть Тереза Мэй, а также поддержавшие её союзники, объяснять, наверное, не нужно.Поэтому будем реалистами и согласимся с тем, что, если англичане и найдут какой-то бардак на своей территории, мы все равно о нем не узнаем. Но версия интересная, и на всякий случай будем следить за новостями: а вдруг и проговорятся?ЦРУ использует англичан «втёмную», устраивая на союзной территории травлю отставных агентов и случайно подвернувшихся под руку гражданских.Эта версия весьма правдоподобна именно в силу того, что и первый, и второй эпизод с отравлениями отлично совпадает с интересами США или определенных американских политических кругов. Судите сами.Отравление Скрипалей произошло в период, когда ещё не поздно было объявить бойкот чемпионату мира по футболу, проведения которого в России многие наши недруги хотели не допустить буквально любой ценой.Почему американцы организовали покушение именно в Англии? Ну хотя бы потому, что сама Америка является не самой футбольной страной, да и сборная США на ЧМ не попала. А раз так, демарши американской футбольной федерации вряд ли имели бы серьезные шансы на успех.А вот Великобритания – совсем другое дело. Она и родоначальница футбола, и обладательница самого популярного внутреннего клубного чемпионата, и путевку на ЧМ в России себе добыла. И если бы такой демарш предприняли англичане, то проведение в России чемпионата мира действительно было бы под вопросом.Сейчас же у американцев другая нужда – сорвать встречу Трампа и Путина. Точнее, не у всех американцев, а у антитрамповских сил, которых хватает не только в коридорах Конгресса или Сената, но и в том же ЦРУ. И крупный международный скандал может весьма поспособствовать решению этой специфической задачи.Тем более что и придумывать ничего особенно не надо: «Новичок», Солсбери, Скрипали… Никто ведь ни в какое совпадение не поверит, и все привычно начнут кивать на Россию.А у Трампа перед встречей с Путиным как раз намечен визит в Лондон. И что ему будут там рассказывать, вопрос пока открытый!Поэтому, сколько бы у нас ни было версий, не забываем, что только версия американского вмешательства отвечает на вопрос «кому выгодно?» Причем сразу по двум эпизодам!А это уже симптом. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 156 Источник Похожие новости Зачем Америка переименовывает огромную часть Восточного полушария Сельский час. Ананасные пятилетки в советской Африке Сколько может стоить наша безопасность?

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