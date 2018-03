Эйфелевой башне придали феминистский окрас

Эйфелева башня изменила в честь 8 Марта свою обычную подсветку. В честь празднования Международного женского дня иллюминацию знаменитой башни изменили в поддержку прав женщин.

Знаменитая башня Парижа с 19:00 до полуночи по местному времени (21:00 - 02:00 мск) будет украшена надписью #Maintenant On Agit, что в переводе означает "Пришло время действовать".

Аналогичное название носит и организация, которая выступает за права женщин.

Кроме того, в честь праздника французский министр культуры Франсуаз Ниссен и мэр Парижа Анн Идальго выступили с поддержкой данной инициативы. Они одобрили деятельность организации и призвали и дальше бороться с насилием в отношении женщин.

