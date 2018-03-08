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Эйфелевой башне придали феминистский окрас
08 марта 2018, 03:09 • 90 • Политика
Иллюминацию Эйфелевой башни изменили в преддверии Международного женского дня.
Эйфелева башня изменила в честь 8 Марта свою обычную подсветку. В честь празднования Международного женского дня иллюминацию знаменитой башни изменили в поддержку прав женщин.
Знаменитая башня Парижа с 19:00 до полуночи по местному времени (21:00 - 02:00 мск) будет украшена надписью #Maintenant On Agit, что в переводе означает "Пришло время действовать".
Аналогичное название носит и организация, которая выступает за права женщин.
Кроме того, в честь праздника французский министр культуры Франсуаз Ниссен и мэр Парижа Анн Идальго выступили с поддержкой данной инициативы. Они одобрили деятельность организации и призвали и дальше бороться с насилием в отношении женщин.
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