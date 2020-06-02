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«Эй, Зеленский, ты где?» – Фарион вновь наговорила на статью УК

02 июня 2020, 10:55  •  24 • Украина

На Украине якобы нет национальных меньшинств, в связи с тем, что все граждане носители неукраинского языка – это оккупанты.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила одиозная националистка и активистка ВО «Свобода» (запрещенав РФ), экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.

«Недавно Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков разродились тем, что якобы нам надо изменять закон о языке, я с ними в этом плане согласна, нам нужно обязательно изменять языковой закон в сторону абсолютной и тотальной украинизации. В контексте, что квоты должны быть не для украиноязычного продукта, а квотировать нужно чужой продукт.

Если мы говорим про русский язык, то его в нашей стране вообще квотировать невозможно, потому что каждый московит, который живёт в нашей стране – это потомок оккупанта, и оккупант, то есть, московиты абсолютно не подпадают под политическую категорию – язык национальных меньшинств», – возмутилась она.

Также украинская националистка подчеркнула, что всё на Украине должно быть на украинском языке.

«На Украине нет языков национальных меньшинств, потому что венгры — это прошлые оккупанты, поляки — это прошлые оккупанты, а москали-кацапы это сегодняшнее оккупанты.

Поэтому, если нам что-то и нужно квотировать, так это язык коренных народов: крымских татар, гагаузов и так далее.

В любом случае, нельзя квотировать украиноязычный продукт, потому что вся наша информационная сфера должна быть исключительно на украинском языке», – резюмировала Фарион.

Между тем, украинские комментаторы вновь горько иронизируют в интернете: «Эй, Зеленский, ты где? Фарион опять на статью УК наговорила… А тебе – хоть бы хны. Или ты тоже «коренной»?».

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