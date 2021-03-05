Эй, парень, хочешь в Америку? Сотрудник Фонда Сороса рассекретил схему вербовки в России и Армении

Сотрудник Фонда Джорджа Сороса рассекретил схему вербовки "соросят" в России и Армении. Начинают с "чистого листа" - подростков лет 15, предлагая им при хорошем английском пожить и поучиться немного в Америке.

Спецкор РИА ФАН Аббас Джума расспросил сотрудника Фонда Джорджа Сороса, то есть человека, знающего "кухню" "борцов за демократию" изнутри. Имя собеседника не раскрывается, на откровения тот согласился при условии полной анонимности.

Зато разложил, что называется, по полочкам всю схему подготовки будущих "соросят". В частности, рассказал о том, как ребят ещё подростками заманивают в США, а после, по сути, вербуют в ряды "борцов за демократию".

Сотрудник фонда подчеркнул при этом, что "ни в каких документах вы не увидите ни слова о внешней политике", поскольку "это всегда внутренняя политика". По его словам, организация чаще работает с различными неправительственными организациями (НПО) и весьма внимательно относится к образовательному аспекту.

"Есть идеологическая цель построить общество, где нет истин в последней инстанции, где люди участвуют в политических и гражданских процессах", - обратил внимание собеседник.

Рассуждая об армянских чиновниках, пришедших в 2018 году к власти, сотрудник Фонда обратил внимание на то, что "это все люди, никогда не работавшие в государстве". Есть и ещё один момент, который, по словам собеседника Джумы, объединяет новых армянских "госслужащих" - "их деньги, не контролируемые государством".

Образование эти люди, как отметил собеседник, получали не в Армении, а в Америке, Великобритании, Европе и иногда в России. Для подготовки "соросят" используется масса программ. Среди них сотрудник фонда назвал такие, как UGARD, FLEX (Future Leaders Exchange), Work and Travel, Muskie.

Можно попробовать самостоятельно подсчитать, сколько только детей из Армении прошли через эти программы за 30 лет. В качестве примера собеседник приводит цифры возвращённых из-за рубежа армянских школьников-подростков в пандемию коронавируса. 36 человек. И обучаются-то за границей не только они, но ещё и дети из России, Украины, а "количество учеников пропорционально численности населения этих стран".

Работают вербовщики Сороса по простой схеме: предлагают 15-летним ребятам "из глубинки", ранее никогда не бывавшим за рубежом, при хорошем английском пройти обучение в Америке, да ещё и с возможностью проживания в семье.

"Приходит к тебе человек и говорит: "Если сдашь английский язык, сможешь пройти обучение в Штатах, о которых ты посмотрел столько фильмов. Знание английской грамматики абсолютно не важно. Ты и так год будешь жить в американской семье и изучать язык", - приводит в пример схему вербовки сотрудник фонда.

По сути, важно знание языка, чтобы школьник мог объясниться на английском, а также важно, в какой семье растёт ребёнок. Последнее нужно, чтобы в США для него подобрали максимально комфортную "приёмную".

По сути, вербовщикам Сороса нужен именно "чистый лист" 15-16 лет. Это тот возраст, когда легче всего "лепить" будущего "борца за свободу и демократию".

"Впечатления, которые ты получаешь, остаются с тобой на всю жизнь. Это тоже делается специально", - подчеркнул собеседник.