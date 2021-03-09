Эй, мы здесь: у Зеленского не могут дождаться связи с Байденом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что вопрос переговоров с президентом США остаётся нерешенным — якобы из-за того, что у Джо Байдена до сих пор нет сформированной команды.В интервью одному из киевских пропагандистских изданий Мендель предположила, что переговоры глав двух государств могут пройти после того, как президент США окончательно сформирует свою администрацию.В том, что переговоры ещё не состоялись, пресс-секретарь Зеленского не видит ничего страшного. «Почему-то никто не обращает внимания на то, что Джо Байден не составил свою администрацию», — сказала Мендель.По её словам, она уже успела связаться с пресс-службой президента Соединённых Штатов. Правда связь, по её же признанию, была односторонней. Пресс-секретарь президента Украины отметила, что пресс-служба Байдена не до конца сформирована и она надеется на установление обратной связи после проведения всех необходимых назначений.«Я сказала „мы здесь”. Давайте оставаться на связи. Но, если там половина людей не назначена…» — оправдывает сложившуюся ситуацию Мендель.Она добавила, что Украина и США всё же контактируют на определённом уровне: ведётся дипломатическая работа, взаимодействуют службы, а президенты обмениваются письмами.Что же касается непосредственно переговоров, то Мендель пояснила, что они должны быть сразу подкреплены действиями, и для этого должна быть подготовлена платформа. Пока украинские чиновники тешат себя надеждами на «сильные переговоры».«Я думаю, у нас будут очень эффективные и сильные переговоры, и здесь речь не просто о звонке», — заверяет украинцев Мендель.Кроме того, пресс-секретарь Зеленского сообщила, что президент США Джо Байден приглашён украинской стороной нанести официальный визит в страну по случаю 30-летия «незалежности» в августе 2021 года. Впрочем, пока ответа из Вашингтона нет.