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Эй, мы здесь: у Зеленского не могут дождаться связи с Байденом

09 марта 2021, 23:35  •  116 • Украина

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что вопрос переговоров с президентом США остаётся нерешенным — якобы из-за того, что у Джо Байдена до сих пор нет сформированной команды.

В интервью одному из киевских пропагандистских изданий Мендель предположила, что переговоры глав двух государств могут пройти после того, как президент США окончательно сформирует свою администрацию.

В том, что переговоры ещё не состоялись, пресс-секретарь Зеленского не видит ничего страшного. «Почему-то никто не обращает внимания на то, что Джо Байден не составил свою администрацию», — сказала Мендель.

По её словам, она уже успела связаться с пресс-службой президента Соединённых Штатов. Правда связь, по её же признанию, была односторонней. Пресс-секретарь президента Украины отметила, что пресс-служба Байдена не до конца сформирована и она надеется на установление обратной связи после проведения всех необходимых назначений.

«Я сказала „мы здесь”. Давайте оставаться на связи. Но, если там половина людей не назначена…» — оправдывает сложившуюся ситуацию Мендель.

Она добавила, что Украина и США всё же контактируют на определённом уровне: ведётся дипломатическая работа, взаимодействуют службы, а президенты обмениваются письмами.

Что же касается непосредственно переговоров, то Мендель пояснила, что они должны быть сразу подкреплены действиями, и для этого должна быть подготовлена платформа. Пока украинские чиновники тешат себя надеждами на «сильные переговоры».

«Я думаю, у нас будут очень эффективные и сильные переговоры, и здесь речь не просто о звонке», — заверяет украинцев Мендель.

Кроме того, пресс-секретарь Зеленского сообщила, что президент США Джо Байден приглашён украинской стороной нанести официальный визит в страну по случаю 30-летия «незалежности» в августе 2021 года. Впрочем, пока ответа из Вашингтона нет.

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