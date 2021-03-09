|
Эй, мы здесь: у Зеленского не могут дождаться связи с Байденом
09 марта 2021, 23:35 • 116 • Украина
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что вопрос переговоров с президентом США остаётся нерешенным — якобы из-за того, что у Джо Байдена до сих пор нет сформированной команды.
В интервью одному из киевских пропагандистских изданий Мендель предположила, что переговоры глав двух государств могут пройти после того, как президент США окончательно сформирует свою администрацию.
В том, что переговоры ещё не состоялись, пресс-секретарь Зеленского не видит ничего страшного. «Почему-то никто не обращает внимания на то, что Джо Байден не составил свою администрацию», — сказала Мендель.
По её словам, она уже успела связаться с пресс-службой президента Соединённых Штатов. Правда связь, по её же признанию, была односторонней. Пресс-секретарь президента Украины отметила, что пресс-служба Байдена не до конца сформирована и она надеется на установление обратной связи после проведения всех необходимых назначений.
«Я сказала „мы здесь”. Давайте оставаться на связи. Но, если там половина людей не назначена…» — оправдывает сложившуюся ситуацию Мендель.
Она добавила, что Украина и США всё же контактируют на определённом уровне: ведётся дипломатическая работа, взаимодействуют службы, а президенты обмениваются письмами.
Что же касается непосредственно переговоров, то Мендель пояснила, что они должны быть сразу подкреплены действиями, и для этого должна быть подготовлена платформа. Пока украинские чиновники тешат себя надеждами на «сильные переговоры».
«Я думаю, у нас будут очень эффективные и сильные переговоры, и здесь речь не просто о звонке», — заверяет украинцев Мендель.
Кроме того, пресс-секретарь Зеленского сообщила, что президент США Джо Байден приглашён украинской стороной нанести официальный визит в страну по случаю 30-летия «незалежности» в августе 2021 года. Впрочем, пока ответа из Вашингтона нет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 марта 2021, 14:00
|
04 марта 2021, 06:05
|
05 марта 2021, 09:35
|
08 марта 2021, 10:55
|
06 марта 2021, 00:15
|
03 марта 2021, 03:30
|
09 марта 2021, 02:30