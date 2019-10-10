«Эй, ЕС!»: Эрдоган пригрозил Европе беженцами

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявления Евросоюза, осуждающего трансграничную операцию Анкары «Источник мира» в Сирии. Президент Турции пригрозил ЕС, что откроет беженцам путь в Европу, если та назовет эту операцию вторжением и оккупацией.

«Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое — мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

В своей речи Эрдоган также подчеркнул, что Брюссель «постоянно обманывал и никогда не был искренним», передает РИА «Новости». По словам главы Турции, его страна находится «под угрозой атак террористов», которыми, по мнению турецкой стороны, являются курды, проживающие на севере Сирии.

Вместе с тем он подверг критике власти Саудовской Аравии и Египта, которые также осудили турецкую операцию в Сирии. «Пусть Саудовская Аравия посмотрит в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Сначала пусть за это ответят. Вы нам не смеете ничего говорить. Египет вообще пусть молчит, там [правит] человек, который убил демократию в своей стране», — заключил Эрдоган.

Это не первый раз, когда турецкий президент угрожает ЕС открыть западные границы Турции для сирийских беженцев. С подобным заявлением Эрдоган уже выступал 5 сентября. Только тогда он призывал европейские страны поддержать его инициативу создания так называемой зоны безопасности.

«У нас нашли приют 4 млн беженцев. До какого-то момента мы тянем этот груз, но извините, мы не можем это делать бесконечно. Если зона безопасности не будет создана и если мы не получим обещанную помощь Запада, нам придется открыть свои двери. Пусть посмотрят тогда сами, каково это», — сказал он, отметив, что Турция продолжит принимать сирийских беженцев, однако «есть опасность новой волны».

Тогда же он обратил внимание на турецкую идею создания зоны, в которой беженцы могли бы благополучно проживать.

«У нас есть прекрасное предложение: давайте вместе создадим такую зону для них, построим им дома, вокруг сделаем сады, чтобы они там могли жить по-человечески, в безопасности. Не рыбу им дадим, а удочки. И им будет хорошо, и Турции полегчает», — уверен Эрдоган.

Но его никто не поддержал, и тогда турецкий президент решил действовать самостоятельно. 9 октября он объявил о начале операции «Источник мира», которая проходит в зоне размещения курдов. Эта операция направлена против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), которая запрещена в России.

Как отметил Эрдоган, у «Источника мира» три цели.

Во-первых, турецкие власти собираются таким образом обезопасить южную границу от террористов. Во-вторых, они уверены, что операция поможет защитить территориальную целостность Сирии. В-третьих, она обеспечит возвращение сирийцев, которых Турция «не может бесконечно содержать».

Действия Турции вызвали критику со стороны некоторых соседних стран, а также Евросоюза и США, которые ранее хотели участвовать в создании безопасной зоны, но вскоре отказались от этой идеи.

Так, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее назвал военную операцию Турции «плохой идеей». «Сегодня утром Турция, являющаяся членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция — плохая идея», — говорится в тексте заявления пресс-службы главы государства, распространенного 9 октября.

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Вместе с тем эстонские власти призывают Эрдогана прекратить «Источник мира», из-за которого пострадал 181 объект курдских формирований, а также погибли восемь мирных жителей и 20 ранены, передает РИА «Новости».

«Мы обеспокоены в связи с военной операцией в северо-восточной Сирии, которая еще больше усугубит ситуацию со стабильностью в регионе. Мы призываем Турцию прекратить одностороннюю военную акцию и избегать гражданских жертв и дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации», — заявил глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу, добавив, что сирийский конфликт необходимо решить на международном уровне.