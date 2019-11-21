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«Ей дали супрастин и глицин»: в Твери проверят действия медиков, отказавших в госпитализации женщине с инфарктом
21 ноября 2019, 22:39 • 26 • В России
В Твери следователи проверят действия сотрудников городской клинической больницы №6 после смерти 46-летней пациентки Нины Азизовой. Женщина скончалась утром 31 октября от инфаркта — перед этим сотрудники ГКБ №6, по словам дочери, несколько раз отказывали ей в госпитализации, а в качестве лечения назначили супрастин и глицин. Азизова почти 20 лет проработала в больнице, сотрудники которой не смогли спасти ей жизнь.
© Фото из личного архива / Google maps
Нина Азизова работала в тверской больнице №6 с 2000 года — вела занятия по лечебной физкультуре для детей. 30 октября после работы женщине стало плохо: заболело сердце, появились одышка, слабость и головокружение. Нина позвонила своей дочери Алёне и попросила отвезти её домой. Девушка рассказала RT, что дома состояние её матери ухудшилось, пришлось вызывать скорую. Прибывшие медики сделали женщине ЭКГ, но не увидели патологий и посоветовали ехать в приёмный покой.
«Мы приехали, и мама 40 минут пролежала в коридоре на каталке, пока я сама не зашла в кабинет к терапевту. Только тогда нас приняли. Терапевт сказала, что ей не нравится мамина кардиограмма. Это единственный врач, который заметил что-то неладное. Она отправилась в соседний корпус за дежурным кардиологом», — вспоминает Алёна.
По словам девушки, врач отделения кардиологии Михаил Стрыгин согласился обследовать пациентку только после уговоров. Алёна уверяет, что он якобы не нашёл поводов для беспокойства и отправил их домой.
До дома они не доехали. В такси Нине Азизовой стало хуже, женщины вернулись в больницу и пошли в другое приёмное отделение, относящееся к сосудистому центру. Там, по словам Алёны, мать осмотрела врач-невролог и тоже не нашла никаких отклонений.
Глицин от болей в сердце
Около одиннадцати вечера Алёна привезла мать к себе, но до квартиры на пятом этаже женщина не дошла — потеряла сознание прямо на лестнице. Испуганная Алёна вызвала скорую и попросила врачей захватить носилки, пояснив, что мама не может самостоятельно передвигаться.
«Они приехали без носилок. На пятый этаж мы с отцом несли маму на руках. Я пыталась пристыдить медиков, сказала им, что моя мама — медработник, но на это мне ответили с издевкой: «А что это медработник делает в двенадцать часов ночи на лестнице?» — говорит Алёна.
По её словам, врач скорой померила Азизовой давление, просмотрела результаты ЭКГ, но не нашла ничего особенного. Забирать женщину в больницу бригада не стала, зато потребовала подписать письменный отказ от госпитализации: «Вы же уже были в больнице, теперь вас не примет никто».
Врачи, говорит Алёна, дали её матери десять таблеток глицина — лёгкого успокоительного средства. После их отъезда девушка уложила маму в постель. В пять утра Алёна проснулась от громких криков.
«Папа сидел на полу на коленях и держал маму. Она уже не понимала, что с ней происходит, постоянно теряла сознание, хрипела, говорила, что ей больно. Мы уложили маму на кровать, и она снова потеряла сознание. По ноге, по бедру пошли багровые пятна. Руки становились холодными, пульс был очень слабый. У рта появилась пена», — вспоминает Алёна.
Приехала скорая — та же бригада, которая направила женщину в приёмный покой в первый раз. Врач измерил давление и велел Алёне и медсестре бежать за дефибриллятором.
Вскрытие показало, что смерть наступила вследствие постинфарктного состояния и кардиосклероза левого желудочка сердца. Выяснилось, что у Нины Азизовой, вероятно, было несколько микроинфарктов. Однако состояние пациентки не насторожило ни фельдшеров скорой, ни врачей ГКБ №6, ни специалистов, у которых регулярно наблюдалась Азизова.
Проблемы с сердцем
Алёна Азизова отмечает, что в последнее время её мать иногда беспокоило сердце, она посещала кардиолога. Это подтвердила и начальница Нины Азизовой Елена Светлова, возглавляющая отделение лечебной физкультуры в ГКБ №6.
По её словам, смерть Нины Азизовой стала шоком для всей больницы. Она описывает бывшую подчинённую как ответственного, профессионального сотрудника и доброго, отзывчивого человека. Её любили и врачи, и пациенты, очень многие из них пришли на похороны. В то же время Светлова отметила, что не знает, чем может закончиться расследование действий медиков, не сумевших спасти коллегу.
«Что в дальнейшем в этой истории может произойти, я не совсем понимаю. Что теперь будет доктору, что будет больнице? Теперь будут проводить проверки. Но я до сих пор не могу понять, как такое могло случиться», — вздыхает женщина.
Халатность врачей
После появления в СМИ информации о смерти Азизовой ситуацией в ГКБ №6 заинтересовались следователи. Как сообщила RT сотрудница пресс-службы СУ СК по Тверской области Софья Ткаченко, ведомство проведёт проверку в медучреждении и даст оценку действиям врачей.
Между тем дочь Азизовой обратилась в полицию и прокуратуру, потребовав провести расследование. Пока Алёне ничего не известно о ходе проверки.
«Есть сочетания некоторых признаков — критических, электрокардиографических, лабораторных, которые могут существенно затруднять или вводить в заблуждение при диагностике, неправильно трактоваться. В реальной практике признаки инфаркта могут сильно отличаться от того, как они описаны, скажем так, в учебнике. Нет признака, который был бы абсолютно достоверным. Это совокупность множества признаков», — пояснил специалист.
RT направил официальный запрос в Минздрав Тверской области, однако оперативного ответа не получил, главврач ГКБ №6 ситуацию комментировать отказался.
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