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Евровидение: Худший результат России, украинские истории и скандал с наркотиками
24 мая 2021, 04:40 • 167 • Политика
В этом году Россия показала худший результат на Евровидении за последнее десятилетие. А на фоне обсуждения оскорбительного образа Манижи всё острее становятся призывы отказаться от участия в этом политическом конкурсе навсегда.
Евровидение-2021 стало уроком для России. Мы не просто показали худший результат за 10 лет, но и допустили откровенную манипуляцию собой. Собирательный образ русской женщины, представленный Манижей, оскорбил аудиторию именно в России. Но... порадовал страны Запада прекрасным исполнением заказа в рамках так называемой феминистской повестки.
Худший результат за десятилетие - заявление не для красного словца. В 2021 году у нас 9-е место. А до этого результаты русских выглядели так:
Первое место мы занимали лишь раз, в 2008 году, когда выступал Дима Билан.
Евровидение превратилось в политический инструмент. На это указывает и писатель, публицист Николай Стариков. Он провёл несколько параллелей:
После госпереворота в Киеве точно так же поддержали Петра Порошенко, дав первое место Джамале.
Ну и, к слову, в этом году победитель угодил в скандал во время прямого эфира, сделав характерный жест - "занюхав дорожку" на камеру. Остановил итальянца музыкант его же группы. Мол, не сейчас... А в ходе пресс-конференции солисту пришлось оправдываться: дескать, не было никаких наркотиков, я просто заглядывал под стол, осматривая разбившийся стакан...
Напомним, ещё на этапе национального отбора кандидатура представительницы России и сама песня вызвали бурю возмущения в нашей стране. В тексте песни Манижи содержатся уничижительные высказывания в адрес русских женщин, из-за этого композицию даже проверял Следственный комитет. Ранее Царьград сообщал о том, что Союз православных женщин написал открытое письмо, в котором настаивал, что Маниже с такой песней ехать на Евровидение нельзя. Поддержал подобную позицию и учредитель Царьграда Константин Малофеев.
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