Евровидение: Худший результат России, украинские истории и скандал с наркотиками

В этом году Россия показала худший результат на Евровидении за последнее десятилетие. А на фоне обсуждения оскорбительного образа Манижи всё острее становятся призывы отказаться от участия в этом политическом конкурсе навсегда.

Евровидение-2021 стало уроком для России. Мы не просто показали худший результат за 10 лет, но и допустили откровенную манипуляцию собой. Собирательный образ русской женщины, представленный Манижей, оскорбил аудиторию именно в России. Но... порадовал страны Запада прекрасным исполнением заказа в рамках так называемой феминистской повестки.

Худший результат за десятилетие - заявление не для красного словца. В 2021 году у нас 9-е место. А до этого результаты русских выглядели так:

2011 год - Алексей Воробьёв и 7-е место.

2012 год - "Бурановские бабушки" и 2-е место.

2013 год - Дина Гарипова и 5-е место.

2014 год - сёстры Анастасия и Мария Толмачёвы и 7-е место.

2015 год - Полина Гагарина и 2-е место.

2016 год - Сергей Лазарев и 3-е место.

2017 и 2018 годы - Юлия Самойлова и отвратительная политизация конкурса. Нашей конкурсантке так и не дали выступить вживую, поскольку Евровидение проходило в Киеве. Годом позже Юля всё же смогла выступить, но не прошла в финал.

2019 год - снова Сергей Лазарев и 3-е место.

2020 год - группа Little Big де-факто стала лучшей, однако формат конкурса был удалённый, победителей не определяли.

Первое место мы занимали лишь раз, в 2008 году, когда выступал Дима Билан.

Евровидение превратилось в политический инструмент. На это указывает и писатель, публицист Николай Стариков. Он провёл несколько параллелей:

Когда на Украине устроили выборы в три тура, то в 2004 году победила на Евровидении певица из этой страны Руслана. Когда Сербию (то бишь Югославию) рвали на части, то сербская исполнительница Мария Шерифович получила первое место в 2007 году. И именно в 2008 году, весной, накануне нападения Саакашвили на наших миротворцев и Южную Осетию, победу отдали России. Чтобы демотивировать и затруднить принятие решения "дать по зубам" агрессору. Мы же, мол, одна Европа, одно общечеловечество.

После госпереворота в Киеве точно так же поддержали Петра Порошенко, дав первое место Джамале.

Когда надо просто выстрелить из стартового пистолета и буквально залить медийное пространство рекламой извращений и чистого сатанизма, то в 2014 году побеждает бородатая мужик в платье Кончита Вурст, - пишет Стариков. - Так и живёт этот конкурс. От политики до политики. А если прямой пропагандистской задачи и политической целесообразности, кто должен победить, нет, то победа отдаётся тому, кто поёт неплохо.

Ну и, к слову, в этом году победитель угодил в скандал во время прямого эфира, сделав характерный жест - "занюхав дорожку" на камеру. Остановил итальянца музыкант его же группы. Мол, не сейчас... А в ходе пресс-конференции солисту пришлось оправдываться: дескать, не было никаких наркотиков, я просто заглядывал под стол, осматривая разбившийся стакан...

Напомним, ещё на этапе национального отбора кандидатура представительницы России и сама песня вызвали бурю возмущения в нашей стране. В тексте песни Манижи содержатся уничижительные высказывания в адрес русских женщин, из-за этого композицию даже проверял Следственный комитет. Ранее Царьград сообщал о том, что Союз православных женщин написал открытое письмо, в котором настаивал, что Маниже с такой песней ехать на Евровидение нельзя. Поддержал подобную позицию и учредитель Царьграда Константин Малофеев.