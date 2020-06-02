Евротур. Иностранные тренеры в сборной России • 84 • Аналитика © РИА Новости / Антон Денисов ЕВРО-2020. Портал welcome2020.ru рассказывает о работе на посту главного тренера сборной России именитых зарубежных специалистов. В советских справочниках имен есть сотни странных аббревиатур, которыми если и называли, то в какой-то совсем далекой жизни. Современные, из интернета, знают еще больше всего необычного, но едва ли какой-то из них подозревает, что в России живут Гусы. Обоих назвали в честь Хиддинка после ЕВРО-2008. Кажется, для самого тренера это высшее признание. Дело не в том, что еще один тезка, пусть и из России, потешит его самолюбие. Смысл в другом: после этого Гус наконец понял, что выполнил миссию, с которой приезжал: сделал нас всех чуть раскрепощеннее, заставив поверить в себя. Когда журналисты пытаются разгадать секрет безумного выступления сборной России на ЕВРО-2008, снимая очередной фильм к дате, то нарываются на банальные ответы футболистов: "Гус вселил в нас уверенность". Но это абсолютная правда. Почитайте любое интервью Хиддинка хоть 2000-го, хоть 2020 года. Вы нигде не найдете его рассуждений о тактике, аналитических разборов или разговоров о пользе четырехдневных микроциклов. Даже тренируя в АПЛ, где все тренеры жалуются на плотный календарь, голландец говорил об одном: психологии. "Не стоит много раз оглядываться назад. Мы не можем игнорировать то, что произошло, но я сказал футболистам, чтобы они посмотрели в зеркало и увидели, что они могут внести свой вклад на этом пути", — будто подтверждая, цитирует тренера The Sun. С этим постулатом он приезжал в каждую страну как врач, специализирующийся на одной болезни. Бить по мячу умеют все, тактику объяснят помощники, а вот сделать так, чтобы команда не проиграла еще до старта, умеет лишь он. © РИА Новости / Антон Денисов Гус Хиддинк Так случалось не только в России. "Фенербахче" он застал в полуразрушенном состоянии: каждый играл на себя, а дисциплины было ноль. Гус пришел и не построил всех, как умеет Черчесов, а стал частью банды, равноценно участвуя в тренировках и в командном безрассудстве. Так без репрессий он влился в коллектив и возглавил его. И теперь слушались уже его. Сложности Кореи, наоборот, были в слишком серьезном следовании правилам. Гус пошел от обратного: заставил игроков рисковать, повышать на себя голос, спорить. Игрокам "роботизированной" нации он добавил эмоций и искренности, и механизм заработал. Проблема России, по его мнению, в дурном менталитете: "Российского игрока нужно разбудить, нужно дать понять, что он может намного больше, чем делает. Нам нечего терять, ведь мы не относимся к таким сборным, как Франция или Голландия, которые приехали с четкой задачей побеждать". Позже игроки вспоминали, что Хиддинк постоянно повторял им, что они сильные, просто в России их затравили. Терапию Гуса признали даже российские тренеры, которые сначала презирали иностранца в сборной. "За какую-то неделю у игроков поменялась психология. Он вселил в них дух победителей. До ЕВРО, признаю, я не думал, что такое произойдет", — сознавался Юрий Красножан. Борис Игнатьев вообще сравнивал два времени: "Хиддинку удалось раскрепостить наших футболистов. Они почувствовали уверенность в своих силах. Никого не боятся. Не боятся теперь российские футболисты и собственных ошибок, за которые раньше их могли "казнить". Важный момент: Хиддинк — не маг, который готов менять людей, политику и страну. Он даже не критиковал лимит, а хвалил его. Слом устоев — не его компетенция. Он дорогостоящий врач (после трудного детства Гус очень ценил комфорт, поэтому везде выбивал максимальные условия), успешно работающий над одной серьезной болезнью. В России она была вылечена. Успешно. В отличие от Хиддинка, Адвоката в сборной стали критиковать почти сразу. Прямо после первого матча, на который он вызвал ровно тех же игроков, которые ездили на ЕВРО-2008, а потом провалили отбор на ЧМ. "В сборной нет новых игроков, потому что молодых талантов я пока не увидел. Поверьте мне: как только у меня появится возможность привлечь молодого таланта, я этой возможностью обязательно воспользуюсь", — объяснял голландец, что выглядело предельно странно: до этого он три года работал в "Зените" и не заметил талантов? Разительный контраст с Гусом. Нытье в сборной в целом логично продолжало линию в клубе: все время в Питере Адвокат жаловался. Не так сильно, как потом Луческу, зато напрямую задевая руководство. Его и уволили-то во многом из-за того, что он обвинил руководство клуба в отсутствии усиления. И словами, и делом — периодически не совершая ни одной замены за 90 минут. В сборной замены были, но Дик спокойно вызывал на два отборочных матча всего 20 игроков, причем вратарей — только двух. И это в ситуации, когда задачи по отбору почти решены и можно было заняться поиском талантов. Эти 20 человек даже прозвали "старой гвардией", еще раз намекая на сравнения Адвоката с Наполеоном. © РИА Новости / Владимир Песня Дик Адвокат на тренировке сборной России Апогей веры в "старую гвардию" — 90 минут Аршавина в последней игре ЕВРО-2012 с Грецией. Голландец так и не решился заменить пешком гуляющего по полю капитана, а забивать, чтобы спастись от поражения, выпустил Погребняка, который за четыре года в сборной до этого забил три мяча. Зато Адвокат хорошо помнил его по Кубку УЕФА-2007/08, где Павел стал одним из лучших бомбардиров. "С голландца же требуют прежде всего результат, поэтому он сознательно ограничил круг сборников проверенными игроками, которые отвечают его требованиям и подходят под концепцию", — объяснял кадровую политику тренера Юрий Семин. Проблема в том, что результат можно добывать по-разному. Концепция Дика — минимум усилий и какой-то безыдейный футбол в расчете на индивидуализм игроков. Результат — ничья с Арменией и почти всегда минимальные победы над всеми остальными. После карнавала Хиддинка на этот футбол смотреть было тяжело. Летом 2012-го у Адвоката был огромный шанс растопить сердца миллионов русских. Даже тех, кто обвинял его в опоре на "Зенит" (Дик и правда вызывал игроков преимущественно оттуда) и жадности: ради миллионов в Петербурге в 2006-м голландец разорвал предварительное соглашение с Австралией, оставив страну без тренера прямо перед ЧМ, а ради сборной России точно так же бросил Бельгию. Весной перед ЕВРО он требовал новый контракт у РФС, не дожидаясь результата на турнире, а не получив его, заранее подписался в ПСВ. "Дик Адвокат — из Аршавиных, за копейку мать родную продаст, как он уже делал это с командами и клубами. Надоело все вранье. Он нам не указ", — нелестно отзывался о тренере Евгений Ловчев. Но даже Ловчев бы славил команду, повтори она результат 2008-го. До последнего матча в группе все к этому и шло, но, кажется, Дик просто ошибся со сроками и вывел сборную на пик на неделю раньше — в тот момент, когда Россия разорвала в товарищеском матче Италию. Второго голландского чуда не случилось — после себя тренер оставил выжженное поле. Работать в тесной связке На волне отторжения к Адвокату, войны в РФС со вскрытием сейфа, где вроде как лежал подписанный передним числом контракт с Манчини, интеллигентный Фабио Капелло, который из-за принципа (не согласился с тем, что у Терри надо отобрать капитанскую повязку) уволился из Англии, выглядел человеком в дорогом костюме посреди болота. © РИА Новости / Владимир Песня Александр Кокорин, Фабио Капелло и Сергей Паршивлюк (слева направо) Он, конечно, был повернут на дисциплине. Например, запрещал игрокам высовываться из отеля на сборе перед матчами. Еще вводил военный режим (закрыл команду на базе на весь период ЧМ) и бесился из-за каких-то незначительных вещей. "Помню, был случай, когда мы не могли вылететь из Англии, когда играли там с бразильцами, — рассказывал пресс-атташе той сборной Илья Казаков. — Была небольшая задержка. Микроскопическая. А Капелло раздражало любое, даже самое незначительное отклонение от графика. Он порылся в телефоне и сказал, что сейчас позвонит директору этой авиакомпании, которого хорошо знает". Но эта дотошность и сделала его великим тренером, который не только выиграл Лигу чемпионов с "Миланом", но и надрессировал, кхм, Козлова на то, как закрыть Роналду (успешно), приказал Ещенко быть непроходимой стеной в матче с Бразилией (успешно) и решил, что Канунников может 90 минут достойно смотреться против Феллайни, Витселя и Алдервейрелда (успешно). Капелло упрямо вызывал в сборную Смолова, когда тот не забивал годами, говорил, что Кокорин станет звездой ЧМ-2018, а Кержаков лучше всех в России действует в чужой штрафной, и неважно, что там пишут в газетах. Дотошность привела к тому, что за 33 матча Россия проиграла всего пять раз (ни разу не пропустив больше двух) в период, когда расчищать пришлось весь состав. Только она помогла откопать Никиту Чернова в дубле ЦСКА и поставить в старт на отборочный матч ЕВРО, а также увидеть потенциал в Файзулине и Комбарове. Да, игра при этом смотрелась еще скучнее, чем при Адвокате, но вспышки вроде победы над Португалией и ничьей с Бразилией давали надежду: все будет, нужно время. Строгий генсек РФС Анатолий Воробьев рассказывал, что на Фабио в России были большие планы: планировалось, что он возглавит всю пирамиду сборной — юношеские и молодежные команды, причем согласие тренера в союзе уже получили. Итальянец искренне хотел заниматься российским футболом, ему нравилась страна, а уже после увольнения он думал над покупкой квартиры в Москве. Вмешалась новая офисная война (искали поводы сместить Толстых из РФС, из-за чего из организации ушли спонсоры, деньги на контракт итальянца искали у миллиардеров) — контракт разорвали, не позволив доработать до конца отбора. Со стороны выглядит, будто в России Капелло провалился и остался в памяти истеричным дедом. Но у игроков, которые с ним работали, другое мнение. "Я счастлив, что удалось поработать с Капелло. Считаю его одним из лучших тренеров мира, его достижения об этом говорят. Он был не жесткий, а очень требовательный", — рассказывал Александр Кержаков. По его мнению, слова о том, что Фабио закрытый человек и не понимает шуток, — миф. Фабио не читал российские медиа, поэтому негатив точно прошел мимо него. А если бы и читал, то вряд ли бы пожаловался. Как не жаловался на полугодовую задержку зарплаты и то, что работать приходится с Новосельцевым и Шатовым, а не Мальдини и Дель Пьеро: "Тебе не всегда везет с поколением, с большими звездами, но ты обязан сделать команду, потому что тренер — это творец, который должен найти решение". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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