Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Западные эксперты поражены "вирусом Псаки"?
Вслед за Крымским мостом Россия может построить Северокорейский
Раскол из-за объединения: как повлияет на политические процессы в Молдавии годов...
Саакашвили призвал Порошенко довести его «разоблачение» до конца
Главная / Аналитика

Евросоюзу стало не до «брекзита»

25 марта 2018, 23:24  •  81 • Аналитика

Покрутить в ответ на это пальцем у виска публично никто не может – европейцы обязаны поддерживать Великобританию, ведь в ином случае окончательно исчезнет призрак «единства Запада». Кто-то даже уверен в том, что потакание Британии принесет дивиденды в плане дальнейшего развития отношений между берегами Ла-Манша. По словам итальянского министра по делам Европы Сандро Годзи, нынешняя ситуация убедит Соединенное Королевство, что даже после Брекзита Британии необходима будет поддержка ЕС по многим вопросам. И данное убеждение будет залогом «тесного партнерства в области безопасности, обороны и внешних сношений» между Лондоном и Брюсселем. Наконец, демонизация России сейчас в тренде и системным европейским политикам сложно против него идти.

Однако согласиться можно по-разному. Можно, как истинный лимитроф, вскинуть руку к козырьку в ответ на просьбу из заграничного обкома, а можно ответить в стиле Дона Корлеоне – сказать «да», но так, чтобы это звучало как «нет». ЕС в целом ответил по второму сценарию.

Да, по итогам саммита страны-члены ЕС согласились с тем, что «весьма вероятно» Россия стояла за отравлением Скрипалей, и приняли решение отозвать посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера «для консультаций» сроком на 4 недели. Однако Англия-то хотела большего - Лондон пытался принудить ЕС позиционировать Россию как стратегического противника. Вместо этого лишь традиционное «весьма вероятно».

Меньшего – надо быть объективными – быть не могло. Что же касается отзыва для консультаций господина Эдерера, то это была такая же минимальная «помощь материально». Причем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте четко заявил, что это «мера, а не санкция» в адрес Москвы. Санкций же, как таковых, ЕС коллективно не принял.

Столь скудный результат объясняется очень просто – далеко не все государства-члены ЕС пошли на поводу у Лондона. «Мы просто не имеем возможности ответить адекватно, поскольку у всех стран совершенно разные взгляды относительно исполнителей этой атаки», — отметил Дональд Туск. Кое-кто в Европе еще помнит, что такое право. И понимает, что виртуальные доказательства Терезы Мэй не имеют к нему никакого отношения. Тот же греческий премьер Алексис Ципрас перед саммитом заявил, что ЕС «должен выразить солидарность с Великобританией и ее народом, однако в то же время необходимо провести расследование».

Расследование, которое уполномочена провести только Организация по запрету химического оружия. Не прошло и трех недель с момента инцидента, как Британия наконец-то позволила миссии ОЗХО исследовать место инцидента, а итоги этого расследования будут лишь еще через несколько недель. Позицию Ципраса «подождать и посмотреть» разделяли и лидеры других стран ЕС, не желающие затем просить у своих избирателей «понять и простить» их за потакание британской истерии. Поэтому, по словам Туска, на саммите был достигнут такой компромисс, который мог быть достигнут.

Однако пан Туск тут же заявил, что консенсус-консенсусом, однако никто не запрещает отдельным странами ЕС вводить против Москвы дополнительные односторонние наказания.

«Судный день» назначен на 26 марта. В понедельник, по данным прессы, страны ЕС намерены начать высылку российских дипломатов, связанных с разведкой (по разным данным, до 10 дипломатов, как утверждает Guardian, или до 20, по данным Times). Среди них, очевидно, страны Прибалтики во главе с могучей Польшей, а также, судя по всему, Франция.

Эммануэль Макрон оценил игру Терезы Мэй во внешнюю угрозу для поднятия внутреннего рейтинга и решил этот трюк повторить (сейчас во Франции идут многосоттысячные протесты из-за его экономических реформ, направленных на сокращение социальных расходов бюджета, а рейтинг президента с каждым месяцев пробивает дно — по состоянию на март он составляет около 40%). «Это агрессия против безопасности и суверенитета союзника, на сегодняшний день члена ЕС, и это требует ответной реакции», — рассуждает на этом фоне Макрон.

Анкару предупредили на языке «Точки» и «Градов»

Возможно, к списку высылающих присоединится Чехия – тамошнюю власть и общественное мнение (которые изначально не поддерживали обвинения) очень обидели слова Марии Захаровой, когда представитель российского МИД назвала Чехию одной из стран, способной производить «Новичок». Издание Bloomberg пишет о том, что к массовому изгнанию российских дипломатов присоединится и американский президент Дональд Трамп – по крайней мере, на этом настаивают его советники. По словам представительницы Госдепа Хизер Науэрт, США рассматривают меры, которые «продемонстрируют нашу солидарность с союзником и заставят Россию ответить на нарушение международных норм и соглашений».

Дипломатические изгнания, конечно, станут неприятным ударом по Москве – однако самой Европе они нанесут куда больше вреда. Ведь высылка российских дипломатов-разведчиков из стран ЕС приведет к зеркальной высылке дипломатов-разведчиков этих стран из их посольств, расположенных в России. А значит нанесет удар по местной резидентуре, причем в начале столь важной для запада шестилетки российской истории.

Не исключено, что отдельные голоса в Евросоюзе будут «пищать» о необходимости принятия дополнительных санкций. Начиная от расширения списка физических лиц, против которых введены финансовые и визовые ограничения, и заканчивая бойкотом Чемпионата мира по футболу. «В России все используется для политических целей, в том числе для того, чтобы Россия гордилась званием столицы мировой религии — футбола», — говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичус. А Борис Джонсон (хамски) сравнил этот чемпионат с Гитлеровской пропагандистской олимпиадой 1936 года.

Москве нелегко терпеть этот фарс и оскорбления, однако Кремль пока держится и, сохраняя серьезное выражение лица, упирает на международное право. Просит дать экспертам ОЗХО нормально провести расследование. Однако французский президент продолжает жечь напалмом остатки веры в европейское право. Работа Миссии ОЗХО, по его словам, «будет полезной, но не изменит наш взгляд на происходящее». Занавес.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

81
Источник
Похожие новости
24 марта 2018, 05:54
Как поляки Болгарию «освобождали»
25 марта 2018, 07:54
Поколения Х и Y против поколения Z
23 марта 2018, 07:09
Фатальная небоеспособность российских вооружённых сил и чемпион Америка

Загрузка...
25 марта 2018, 23:24
Евросоюзу стало не до «брекзита»
24 марта 2018, 05:54
Катастрофа пассажирского самолёта компании Germanwings во Франции: детальное расследование
23 марта 2018, 10:24
Анкару предупредили на языке «Точки» и «Градов»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 марта 2018, 20:09
Меркель призвала Евросоюз не останавливаться на отзыве послов из России по делу Скрипаля
22 марта 2018, 08:24
Украина: цирк приехал, представление началось!
21 марта 2018, 19:24
Польша заберёт Западную Украину, а Киев с этим согласится
20 марта 2018, 17:24
Почему Трамп нахамил Путину
19 марта 2018, 21:54
Томаты "Новичок", Борис Джонсон - "Дурачок": Соцсети нашли "неопровержимые доказательства" вины России
23 марта 2018, 20:09
Турецкие соцсети: "Самолет F-16 cбили США после разговора Трампа с Эрдоганом"
20 марта 2018, 14:09
Зачистка по-украински: За что получил пулю военный пилот Волошин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.